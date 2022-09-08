iPhone 14 Pro ile çentik çağ atladı

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Apple’ın iPhone 14 Pro serisinde klasik çentiği kaldırarak elips şeklinde yeni bir çentik tasarımına geçeceği biliniyordu. Öyle de oldu lakin getirilen yazılım desteği ile adeta çentiğe çağ atlattı.

iPhone 14 Pro Dynamic Island nedir?

Dynamic Island adıyla tanıtılan yeni çentik tasarımı bize Touch Bar konseptini hatırlatıyor. Yeni çentik tasarımı kullanılan uygulamalara ve gelen bildirimlere göre yanlara veya aşağıya doğru büyüyebiliyor.

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Telefon şarja takıldığında veya Wi-Fi bağlantısı kurulduğunda, bir arama geldiğinde, cevapsız çağrı bırakıldığında, iMessage görüşmeleri esnasında farklı ikonlar bu çentik içerisinde ortaya çıkıyor. Çentik de buna göre uzuyor veya yan tarafa parça bırakıyor.

Müziği kontrol, Siri ile etkileşim gibi daha kapsamlı hareketlerde ise bu çentik aşağı doğru büyüyor ve ilgili kontroller veya animasyonlar ortaya çıkıyor. Yani kullanıcı ne akıllı saatine ne de ilgili menüye bakmaya gerek duymadan buradan kontrolleri sağlayabiliyor.

Bugüne kadar bir benzerini görmediğimiz Dynamic Island sadece iPhone 14 Pro serisine özel olacak. Diğer modeller için farklı bir tasarım olacak mı bilinmiyor ancak oldukça dikkat çekeceği kesin.

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iPhone 14 Pro çentiği nasıl çalışıyor?