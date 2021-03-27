iPhone 13 yeni renk seçenekleri ve gelişmiş kamera ile gelecek

Tam Boyutta Gör

Yeni iPhone'un lansmanına altı ay gibi bir süre kala, şirkete yakın güvenilir kaynaklardan Max Weinbach, yeni cihazlar hakkında önemli bilgiler paylaştı. EverythingApplePro kanalında yayınlanan ayrıntıların çoğu görünümle ilgili, ancak akıllı telefonların işlevleriyle ilgili veriler de mevcut.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha geliyor: Poco M2 Reloaded"

İlginizi Çekebilir

iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max'in, Samsung Galaxy S21 Ultra'ya benzer yeni bir mat siyah renkte geleceği söyleniyor. Max Weinbach ayrıca Apple'ın portakal veya daha doğrusu bronz ile deneyler yaptığını, ancak bunun üretime girme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Ona göre, şirket bunun için özel bir kaplama kullanarak paslanmaz çeliğin yan yüzeylerinin aşırı kirlenmesini aktif olarak gidermeye çalışıyor.

iOS'a yeni bir görüntü sabitleme modu gelecek

Öte yandan, ana kamera bloğunun daha önce bildirildiği gibi tamamen düz olmayacağı belirtiliyor. Ancak lensler gözle görülür şekilde daha az çıkıntılı olacak ve bu durumda da modülün toplam kalınlığı gözle görülür şekilde küçülecek. Ayrıca, nesnelerin kenarlarını daha doğru bir şekilde tespit etmek için, LiDAR sensörünü kullanacak olan ve önemli ölçüde yeniden tasarlanmış bir portre modundan bahsediliyor. Buna ek olarak, yeni iPhone'larda, portre modu video kaydederken de çalışacak.

Weinbach'a göre iOS, video kaydederken bir nesneyi otomatik olarak algılamak ve odakta tutmak için tasarlanmış yeni bir görüntü sabitleme moduna sahip olacak. Bu özelliğin yeni modellere özel olup olmayacağı veya önceki nesil akıllı telefonları destekleyip desteklemeyeceği henüz belli değil. Gelen son haberler Apple'ın, iPhone 12 mini'nin düşük popülaritesine rağmen, 5,4 inçlik kompakt bir iPhone'u da piyasaya süreceği yönünde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.