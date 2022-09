Samsung'dan Apple'a gönderme: iPhone 14'ten yenilik beklemeyin

Samsung, Apple’ın önümüzdeki hafta tanıtılacak iPhone 14 serisini hedef alan yeni reklam videosunu yayınladı. Galaxy S22 Ultra ve Galaxy Z Flip 4’ün yenilikçi özellikleri öne çıkarılırken, iPhone 14’e göndermeye yapılıyor.

Samsung: iPhone'lar yenilik sunmuyor

Samsung, Apple’ın özel etkinlikleri ve yeni ürün tanıtımları öncesinde Apple’ı düzenli olarak trollemesiyle biliniyor. Güney Koreli teknoloji devinin, iPhone X’in çentikli ekranı, kulaklık girişinin olmayışı, kutu eksikliği ve daha nicesiyle alay ettiği reklam videoları halâ hafızalarda. iPhone 14 etkinliği öncesinde yayınlanan yeni reklamda şirket, iPhone’larda göremediğimiz inovasyon eksikliğine dikkat çekiyor.

Samsung: yenilikçi özellikler bizde

Samsung, “Buckle Up” başlıklı reklamla mevcut iPhone kullanıcılarını hedef alıyor. Galaxy S22 Ultra ve Z Flip4 katlanır telefonun sunduğu yenilikçi özelliklerin hiçbirinin iPhone’larda olmadığına dikkat çekiliyor. Bir akıllı telefondaki en yüksek çözünürlüklü kameranın kendi cihazlarında olduğu ve beğenilen Ay fotoğraflarının Samsung telefonlarla çekildiği belirtiliyor. Samsung, yakında tanıtılacak iPhone 14 serisinin de bu yenilikleri sunamayacağını iddia ediyor.

Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerini, 7 Eylül’de sanal olarak düzenlenecek Far Out etkinliğinde tanıtacak. Apple’ın bu sene Pro modelleri öne çıkarması bekleniyor. 8K video kaydını destekleyecek 48 megapiksel kamera gibi iyileştirmeler, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için geçerli olacak. Her zaman açık ekran (Always on display), çentiğin yerini alacak hap şeklinde delikli ekran ve hatta A16 Bionic çip, 14 Pro’larda olacak.

iPhone 14 etkinliği öncesi Samsung'dan Apple'a gönderme