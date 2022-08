iPhone, 15 yaşında: İşte ilk iPhone’dan günümüze değişen tasarım

Tam Boyutta Gör

Apple, ilk iPhone’u tanıttığında muhtemelen kimse bu günleri tahmin etmemişti. Apple, ilk modellerde özellikle Steve Jobs döneminde belirli bir tasarım dilini takip etmiş ve radikal değişimlere yönelmemişti. 2011’de Jobs’un ayrılığının ardında Apple’ın yeni CEO’su olmuş ve o noktadan sonra tasarımsal değişimler yaşanmaya başlanmıştı.

On beş yıl önce Jobs, ilk iPhone’u tanıtırken “dokunmatik geniş ekranlı iPod, devrimsel bir cep telefonu ve çığır açan internet iletişim cihazı” olarak tanımlamıştı. O zamandan bu zamana çok şey değişti ve iPhone, Apple’ı dünyanın en büyük şirketi yaptı. Şimdilerde ise firma iPhone 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu başarının arkasında ise Apple’ın iPhone üzerinde kaydettiği istikrarlı ilerlemeyi gösterebiliriz. Kullanıcı arayüzü ve yazılıma odaklanan kompakt bir cihazla başlanan yolda daha iyi işlemci, daha iyi kamera, daha büyük ekran daha iyi yazılım dönemeçleri takip edildi. Gelin biz de iPhone 14'ün arifesinde adım adım iPhone’un bu dönemeçlerine birlikte bakalım.

iPhone (2007)

Tanıtıldığında devrim yaratan ilk iPhone, 2007 yılında piyasaya adım attı. Tanıtıldığı günden başlayarak modern akıllı telefonun temelini oluşturduğunu söylesek yanlış olmayacaktır. Klasikleşen uygulama ızgarası, işlevsel tek ana tuş ve tamamen dokunmatik klavye ve kontrol imkanı ilk iPhone’un imzasıydı. Internet ve medya tüketimine hazır bir cihaz olsa da o zamanlar 3G ve App Store dahil olmak üzere bir dizi temel özellikten yoksundu.

iPhone 3G (2008)

Bir sonraki iPhone 3G ile ekosistem için çok önemli bir adım atıldı: App Store. Geliştiricilere kendi uygulamalarını oluşturma imkanı tanıyan Apple, dijital mağazasıyla iPhone’u özel ve değerli bir şekle büründürdü. Adından da anlaşılacağı üzere bu modelde 3G desteği ve GPS gibi temel özellikler parmaklarımızın ucuna getirilmişti.

iPhone 3GS (2009)

Apple iPhone’un ilk S modeli olarak önceki model üzerinde iyileştirmeler sunan iPhone 3GS, iki kat daha hızlı işlemci ile piyasaya adımını atmıştı. 3,5 inç, 480 x 320 ekran dahil olmak üzere önceki modeller aynı temel şekli koruyan 3GS, kopyala yapıştır özelliğini sistemine entegre etmişti.

iPhone 4 (2010)

Önceki iPhone modellerine tasarımsal açından hala çok benzese de iPhone 4 tasarım olarak ilk adımların atıldığı modeldi. Paslanmaz çelik ve camın birleşmesiyle daha premium cihaz haline sokulan iPhone 4, dünyanın en ince akıllı telefonu olarak tanıtıldı. Aynı zamanda Apple’ın ilk Retina ekranlı modeli olan telefon ayrıca ilk ön kameraya sahip iPhone modeliydi. Çoklu görev yetenekleriyle geliştirilmiş iOS 4 ile daha sezgisel bir kullanıcı arayüzü vadediyordu.

iPhone 4S (2011)

Beşinci nesil olan iPhone 4S, aileye bela olmuş bağlantı sorununu çözmek için yenilenen anten tasarımıyla birlikte piyasaya adımını attı. Önceki modelle aynı görünen telefonda zamanının ötesinde bir özellik olan Siri’de yer almaktaydı. Ayrıca arka taraftaki kamera artık 8 megapiksel çözünürlüğe çıkarılmıştı. 4 Ekim tarihinde iPhone 4S’in tanıtılmasınıdan bir gün sonra Steve Jobs aramızdan ayrıldı.

iPhone 5 (2012)

iPhone’un ikinci büyük tasarım hamlesi iPhone 5 ile birlikte geldi. Bu zamanlarda daha büyük ekranlı akıllı telefon pazarı kullanıcılara daha cazip geliyordu. Apple ise ilk iPhone’dan beri sürdürdüğü 3,5 inç ekran boyutuna bu modelde veda ederek 4 inç ekranlara geçiş yapmıştı. Alüminyum gövde ile gelen iPhone 5 halen daha tek elle kullanılabiliyordu ve ayrıca eski 30 pinli bağlantı noktası yerini iki yönlü Lightning portuna bırakarak modern iPhone’lara uzanan standardı getiriyordu.

iPhone 5S (2013)

Apple, iPhone 5S ile genel tasarımı yine korudu fakat ana sayfa düğmesine parmak izi tarayıcısını ekleyerek firmanın yine standart bir özellik haline gelecek olan Touch ID’yi hayatımıza soktu. iPhone 5S, Apple A7 çip ile performans anlamında iddialıyken akıllı telefon pazarındaki ilk 64 bit işlemcisiyle bir adım öne çıkıyordu. Aynı zamanda işletim sisteminde büyük revizyonlar getiren iOS 7, bu model ile birlikte piyasaya adım atmıştı.

iPhone 5C (2013)

Apple’ın ilk kez bir gün içinde iki iPhone duyurduğu model olarak tarihe geçen iPhone 5C, plastik gövde ile gelen ve renkli tasarımıyla dikkat çeken bir üründü. 549 dolardan raflara giren iPhone 5C, Android telefonlarla rekabete girmek için tasarlanmıştı. Ancak iPhone 5S ile kıyaslandığında daha başarısız bir performans sunmuş ve belki de en sönük iPhone modeli olmuştu.

iPhone 6 ve 6 Plus (2014)

2014 yılı Apple iPhone için dev yükselişin önemli adımıydı. 4.7 inç iPhone 6 ve 5.5 inç iPhone 6 Plus’ı tanıtan firma, kavisli kenarlara sahip yeni bir tasarıma geçmiş, mobil ödemeler için NFC desteği getirmiş ve kamera konusunda daha gelişmiş özellikler sunmaya başlamıştı. Öncülerinden daha büyük olan telefonlar aynı zamanda daha hafifti ama dayanıklılık konusunda zayıftı. 2014 yılında bükülen iPhone 6 ve 6 Plus ailesi “Bendgate” olarak adlandırılan skandalla gündemde kalmıştı.

iPhone 6s ve 6s Plus (2015)

Bir başka “S” yılı, benzer görünümlü iPhone’u işaret ediyordu. Fakat iPhone 6S ve 6S Plus daha dayanıklı cam ve alüminyum kasa ile bükülmeye daha az eğilimliydi. Tasarımsal açıdan yenilik içermeyen cihazlar 3D Touch özelliğiyle birlikte duyarlı ekran tasarımına kavuşmuştu. Fakat bu özellik öğrenme karmaşıklığı nedeniyle dört yıl sonra iPhone’lardan kaldırılacaktı.

iPhone SE (2016)

2016 yılının başlarında sürpriz bir şekilde iki buçuk yaşındaki iPhone 5S’e benzeyen fakat daha hızlı olan iPhone SE tanıtıldı. 399 dolarlık fiyatıyla pek ucuz olmayan iPhone 5C’den sonra gerçekten uygun fiyatlı bir iPhone piyasaya girmişti. O zamanın akıllı telefonlarının artık pek önemsemediği halen daha küçük ekran kullanmak isteyen kullanıcılar için bu cihaz tercih sebebiydi.

iPhone 7 ve 7 Plus (2016)

iPhone 7 ve 7 Plus, daha iyi kameralar ve su geçirmezlik özelliğini ekleyerek iPhone 6S'in sunduklarını bir adım daha ileriye taşıdı. Tasarımsal açıdan ciddi değişiklikler olmasa da birtakım yenilikler vardı. Plus modelinde zaten Android ekosisteminde çokça görmeye alıştığımız çift kamera sistemine yer verilmişti. 2X yakınlaştırma ve Portre modu sunan 7 Plus, kamera noktasında başarılıydı. Öte yandan her iki modelde de mekanik ana düğme yerini dijitale bırakmış ve çokça eleştirilen 3.5mm jak girişi kaldırılmıştı.

iPhone 8 ve 8 Plus (2017)

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, Apple iPhone’un 10 yılının bir ürünü gibi olsa da aslında değildi. Bu modeller firmanın iPhone 6 ile başlattığı 4,7 inç ve 5,5 inç form faktörünün son modelleriydi. Standartlaşan gelişmiş kamera, işlemci ve yeni kablosuz şarj özellikleri içeren modeller sönük kalmaya mahkumdu zira iPhone X geliyordu.

iPhone X (2017)

iPhone 8 ailesiyle birlikte Apple iPhone’un 10. Yılında iPhone X tamamen farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyordu. Fiziksel ana düğme tarihe karışmış, paslanmaz çelikten oluşan çerçeveye uçtan uca OLED ekran eklenerek iPhone’un görsel kalıbı yerle bir edilmişti. Parmak izi okuyucu yerine gelen Face ID ve 999 dolarlık fiyat etiketi, premium akıllı telefon pazarındaki rakamların iyice şişmesine neden oldu.

iPhone XS ve XS Max (2018)

iPhone XS, küçük iyileştirmeler içeren bir iPhone X kopyasıydı. Ancak farklı olarak artık hayatımıza dev 6.5 inçlik Max model giriş yapıyordu. Öte yandan iPhone Max ile birlikte Apple, birinci sınıf özellikleri daha büyük ekranlı iPhone ile ilk kez ilişkilendirmeye başlamıştı. Tek eksik ise Pro lakabıydı.

iPhone XR (2018)

iPhone XR garip bir modeldi. 749 dolarlık nispeten makul bir fiyatla piyasaya girmişti fakat telefoto kamerası, 3D Touch ve OLED ekranı yoktu. Fakat bu modelde kullanıcılara biraz daha uygun fiyata Face ID, yeni nesil işlemci ve oldukça iyi pil ömrü sunuluyordu.

iPhone 11 (2019)

iPhone 11, iPhone XR’ın form faktörünü temel alarak geliştirdi. Çift kamera kurulumuna yer veren Apple, ultra geniş açılı kamerayı bu modele ekleyerek pazara giriş yapmıştı. Öte yandan fiyat noktasında da avantaj getirerek 699 dolardan raflara giriş yapmıştı.

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max (2019)

iPhone serisi 2019 yılından itibaren ilk defa Pro lakabını aldı: iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max. Esasında XS ve XS Max’in devamı olan modellere ultra geniş açılı çekimler için üçüncü bir kamera eklenmiş, 18W hızlı şarj cihazı, Lightning’ten USB-C dönüştürücü telefonun kutusuna eklenmişti. Arka tarafında yine cam yüzey yer alıyordu fakat farklı olarak camın tasarımı için mat bir görünüm tercih edilmişti.

iPhone SE (2020)

İkinci nesil iPhone SE, temelinde iPhone 8’den bir farkı yoktu. Ancak iPhone SE daha iyi performans ve portre modu için daha iyi kamera ile birlikte gelmiş ve tüm bunları 4.7 inçlik eski tarz ekranda birleştirmişti. İkinci nesil SE’nin alameti farikası ise 399 dolardan başlayan ucuz bir iPhone alternatifi olmasıydı.

iPhone 12 ve 12 Mini (2020)

iPhone 12 ile birlikte 2010 yılında iPhone 4’te ilk kez kullanılan düz kenar ve camlı sandviç tasarıma dönüş yapıldı. iPhone 12, iPhone 11’in LCD olan ekranını OLED panellere yükseltirken ve küçük telefon meraklılarını sevindirecek iPhone 12 mini piyasaya sürüldü.

iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max (2020)

iPhone 12 Pro ailesi tasarım açısından iPhone 12 modelleriyle benzer yapıda olurken kamera tarafındaysa daha fazlasını sunuyordu. Üçüncü kamera olarak telefoto lensinin eklendiği cihazlarda 3D haritalama uygulamaları ve portre moduna yardımcı olması için ek olarak lidar tarayıcıya da yer verildi. Ayrıca iPhone 12 Pro Max, 6.7 inçlik dev ekranıyla şimdiye kadarki iPhone olarak tarihe geçti.

iPhone 13 ve 13 Mini (2021)

iPhone 13, birçok yönden iPhone 12’ye benzeyen bir “S” yılı telefonu olmak için tasarlanmış diyebiliriz fakat öyle olmadı. Arka taraftaki dikine kamera tasarımı yerini çapraz hizalanan lenslere bırakmıştı. Önemli yeniliklerden birisi ise pil performansındaki gözle görülür ilerlemeydi. Bu modellerde Apple en sonunda 64 GB taban depolama alanını 128 GB’a yükseltmişti.

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max (2021)

İlk bakışta bunları iPhone 12 Pro’ya benzetebilirsiniz ancak yan yana konulduklarında büyüyen kamera lenslerini fark edebilirisiniz. iPhone 13 Pro ile birlikte 3x optik zoom, makro desteği, geniş ve ultra kameralarda daha iyi düşük ışık performansı sunuldu. Yeni Sinema Modu ve ProRes ile videolar daha rafine hale getirildi. Apple ayrıca en sonunda Android cihazların çoğunda olan yüksek yenileme hızını ProMotion adıyla ekranlarına getirdi.

iPhone SE (2022)

Üçüncü nesil iPhone SE, 2020 yılında çıkan kardeşinin kopyası niteliğinde. Fakat küçük form faktör tasarımının içerisine en son işlemci ve 5G desteği konularak daha küçük iPhone isteyenlerin isteği karşılandı. Fakat orijinal fiyat yükseltilerek 429 dolara çıkartıldı ve yine 64 GB depolama seçeneğiyle piyasaya giriş yaptı.

Sıradaki iPhone 14 neler sunacak?

Apple, iPhone 14 serisini 7 Eylül’de tanıtacağını açıkladı. Bu etkinlikte 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max modellerinin tanıtılması bekliyoruz.

iPhone 14 ve 14 Max, iPhone 13 modellerine benzeyecek. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max ise hole-punch olarak adlandırılan delikli ekran tasarımına geçiş yapacak. iPhone 14 serisi, tanıtımından sonra 16 Eylül'de ön siparişe açılması bekleniyor. Telefonların mağazaların raflarına gelmesi için biraz beklememiz gerekecek. iPhone 14 serisinin ön sipariş tarihinden bir hafta sonra yani 23 Eylül'de raflara gireceği tahmin ediliyor.

