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    Apple kendi 5G modemini geliştiremedi, Qualcomm ile devam

    iPhone 14 ile birlikte Apple’ın kendi 5G modemini de devreye alması bekleniyordu ancak halen ortaya bir şey konabilmiş değil. Firma yine Qualcomm ile yoluna devam edecek. 
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    iPhone 14
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    Geçtiğimiz yıllarda Intel ile bir modem ortaklığına başlayan Apple sonrasında Qualcomm ile davalık olmuştu. Büyük suçlamalar sonrasında Apple ve Qualcomm yeniden barışırken Intel ise modem piyasasından çekilmişti. Yine de kendi hücresel modemlerini geliştirmek için çalışmalar yapan Apple bir türlü başarılı olamıyor.

    5G çalışmaları başarılı olamadı

    Firmaya yakın kaynaklar bir süredir Apple’ın üzerinde çalıştığı özelleştirilmiş 5G modem projesinin sonuca ulaşamadığını belirtiyor. Daha verimli ve performanslı bir 5G modem isteyen Apple ne yazık ki istediğini alamadı. En azından 3 veya 4 yıl daha ortaya bir ürün çıkması beklenmiyor.

    Apple ve Qulacomm arasındaki modem anlaşması 2024 yılında sona eriyor. Apple en azından yüzde 20 civarında kendi modemini kullanmak istiyordu. Kaynaklar 2025 yılından önce Apple’ın ortaya bir projoe koyamayacağını düşünüyor.

    Yaşanan gelişmeler haliyle Qualcomm’un yararına oluyor. iPhone 14 ve iPhone 15 serileri için tek modem sağlayıcısı Qualcomm olacak. Zaten mobil dünyada Snapdragon X 5G modemleri şu an için rakipsiz. MediaTek ve Samsung henüz rekabet edebilecek durumda değiller.

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