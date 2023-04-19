iPhone 14 kullanıcıları, sürekli tekrar eden bir sorunla karşı karşıya

Rastgele yeniden başlatma, çökme
Şikayetler, Apple yetkili satıcısından iPhone 14 satın alan kullanıcılardan geliyor. Kullanıcılar, Apple Destek birimi aracılığıyla yapılan uzaktan teşhis ve analiz raporunun ardından cihazlarında herhangi bir donanım sorunu olmadığının söylendiğini ancak tekrar aramalarında yazılım güncellemesinden kaynaklanan bir sorunu olduğunun aktarıldığını belirtiyor. Bir kullanıcı da yetkili Apple bayisinin kendisine kutusuz yeni bir iPhone 14 teklif ettiğini söylüyor.
Apple'dan açıklama gelmedi
Apple, şikayetlere nasıl yanıt verecek, etkilenen kullanıcılara nasıl bir çözüm yolu sunacak henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)