iPhone 14 kullanıcıları, sürekli tekrar eden bir sorunla karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Çin’den gelen raporlara göre, iPhone 14, günde bir veya iki kez yeniden başlatma veya çökme sorunu yaşatıyor. Kullanıcıların birçoğu sorunun donanımsal olduğunu düşünüyor.

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Rastgele yeniden başlatma, çökme

Şikayetler, Apple yetkili satıcısından iPhone 14 satın alan kullanıcılardan geliyor. Kullanıcılar, Apple Destek birimi aracılığıyla yapılan uzaktan teşhis ve analiz raporunun ardından cihazlarında herhangi bir donanım sorunu olmadığının söylendiğini ancak tekrar aramalarında yazılım güncellemesinden kaynaklanan bir sorunu olduğunun aktarıldığını belirtiyor. Bir kullanıcı da yetkili Apple bayisinin kendisine kutusuz yeni bir iPhone 14 teklif ettiğini söylüyor.

Apple'dan açıklama gelmedi

Apple, şikayetlere nasıl yanıt verecek, etkilenen kullanıcılara nasıl bir çözüm yolu sunacak henüz bilinmiyor.

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iPhone 14 kullanıcıları, tekrar eden bir sorunla karşı karşıya