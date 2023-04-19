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    iPhone 14 kullanıcıları, sürekli tekrar eden bir sorunla karşı karşıya

    Bazı iPhone 14 kullanıcıları, telefonlarının gün içinde otomatik olarak birden fazla kez yeniden başlaması ve çökmesi durumuyla karşı karşıya.                   
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    iphone 14 yeniden başlatma ve çökme sorunu Tam Boyutta Gör
    Çin’den gelen raporlara göre, iPhone 14, günde bir veya iki kez yeniden başlatma veya çökme sorunu yaşatıyor. Kullanıcıların birçoğu sorunun donanımsal olduğunu düşünüyor.

    Rastgele yeniden başlatma, çökme

    Şikayetler, Apple yetkili satıcısından iPhone 14 satın alan kullanıcılardan geliyor. Kullanıcılar, Apple Destek birimi aracılığıyla yapılan uzaktan teşhis ve analiz raporunun ardından cihazlarında herhangi bir donanım sorunu olmadığının söylendiğini ancak tekrar aramalarında yazılım güncellemesinden kaynaklanan bir sorunu olduğunun aktarıldığını belirtiyor. Bir kullanıcı da yetkili Apple bayisinin kendisine kutusuz yeni bir iPhone 14 teklif ettiğini söylüyor.

    Apple'dan açıklama gelmedi

    Apple, şikayetlere nasıl yanıt verecek, etkilenen kullanıcılara nasıl bir çözüm yolu sunacak henüz bilinmiyor.

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    KiLLeR© 21 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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