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    Samsung Galaxy S23 kamera sorunları bitmiyor: Yeni güncelleme yolda!

    Samsung, bu ayın başında Galaxy S23 serisi için kapsamlı kamera güncellemesi yayınlamıştı. Güncelleme, birçok sorunu giderdi ancak kullanıcılar yeni bir kamera sorunuyla karşı karşıya.
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    Samsung Galaxy S23 kamera hdr sorunu Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 telefonlar için yakın zamanda yayınlanan yazılım güncellemesi, odaklama, gürültü, video kaydı ile ilgili çoğu sorunu giderdi. Ancak, büyük boyutlu, kapsamlı bu güncellemeye rağmen kamera sorunları devam ediyor. Samsung, gelecek güncellemeyle Galaxy S23’ün kalan kamera sorunlarının bir kısmını çözeceği söyleniyor.

    Kamerada HDR sorunu

    Galaxy S23 kamerası şimdi de HDR sorunu yaşatıyor. Daha çok düşük ışıkta ve iyi aydınlatılmayan iç mekanda, fotoğrafta nesnelerin etrafında hale etkisine neden olan hata bildirimleri yapılıyor.

    Mayıs güncellemesi ile çözülecek

    Tipster Ice Universe’e göre, Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra’da yaşanan HDR ile ilgili kamera sorunları bir sonraki güncellemeyle çözülecek. Bu hata giderme güncellemesinin bir parçası olarak Mayıs ayı içinde yayınlanması bekleniyor.

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