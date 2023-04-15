Samsung Galaxy S23 kamera sorunları bitmiyor: Yeni güncelleme yolda!

Kamerada HDR sorunu
Galaxy S23 kamerası şimdi de HDR sorunu yaşatıyor. Daha çok düşük ışıkta ve iyi aydınlatılmayan iç mekanda, fotoğrafta nesnelerin etrafında hale etkisine neden olan hata bildirimleri yapılıyor.
Mayıs güncellemesi ile çözülecek
Tipster Ice Universe’e göre, Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra’da yaşanan HDR ile ilgili kamera sorunları bir sonraki güncellemeyle çözülecek. Bu hata giderme güncellemesinin bir parçası olarak Mayıs ayı içinde yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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