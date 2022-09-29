Küçük ekranlı iPhone bekleyenlere müjde: iPhone 14 mini yerine iPhone SE 4 geliyor

Apple kısa bir süre önce iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Şirket bu kez son iki yıldır ürün yelpazesinde bulunan mini modelini satışa sunmadı. İnternete sızdırılan bilgiler Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'yi çıkarmayı planladığını gösteriyor.
Şirkete yakın kaynaklara göre iPhone 14 mini'nin gün ışığı görmemesinin nedeni, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini satış rakamlarının resmi beklentileri karşılamamasıydı. Ancak küçük ekranlı telefon kullanmayı sevenler iPhone SE'nin bir sonraki sürümünü bekleyebilirler.
iPhone SE 4 özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?
Çin basınında yer alan haberlere göre yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak. Cihazın yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de gelen bilgiler arasında.
Yeni iPhone SE yüz tanıma özelliğini desteklemeyecek ve Face ID sistemine sahip olmayacak. Çinli kaynaklar akıllı telefonun çentikli tasarımla geleceğini söylüyor. iPhone SE 4 muhtemelen önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek. Cihazın fiyatının 500 dolar civarında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
49 Kişi Okuyor (4 Üye, 45 Misafir) 8 Masaüstü 41 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1494 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Apple, iphone 14 mini ve