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    Küçük ekranlı iPhone bekleyenlere müjde: iPhone 14 mini yerine iPhone SE 4 geliyor

    Apple bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisinde mini modeline yer vermemişti. Çin basınında yer alan haberlere göre şirket iPhone 14 mini yerine yeni nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    iPhone 14 mini yerine iPhone SE 4 geliyor
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    Apple kısa bir süre önce iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Şirket bu kez son iki yıldır ürün yelpazesinde bulunan mini modelini satışa sunmadı. İnternete sızdırılan bilgiler Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'yi çıkarmayı planladığını gösteriyor.

    Şirkete yakın kaynaklara göre iPhone 14 mini'nin gün ışığı görmemesinin nedeni, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini satış rakamlarının resmi beklentileri karşılamamasıydı. Ancak küçük ekranlı telefon kullanmayı sevenler iPhone SE'nin bir sonraki sürümünü bekleyebilirler.

    iPhone 14 mini yerine iPhone SE 4 geliyor
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    iPhone SE 4 özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

    Çin basınında yer alan haberlere göre yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak. Cihazın yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de gelen bilgiler arasında.

    Yeni iPhone SE yüz tanıma özelliğini desteklemeyecek ve Face ID sistemine sahip olmayacak. Çinli kaynaklar akıllı telefonun çentikli tasarımla geleceğini söylüyor. iPhone SE 4 muhtemelen önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek. Cihazın fiyatının 500 dolar civarında olması bekleniyor. 

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    anzubesti 5 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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