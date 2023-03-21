Tam Boyutta Gör Display Supply Chain Consultants (DSCC), iPhone 14 serisinin panel sevkiyatlarına ilişkin bazı veriler paylaştı. Gerçekleştirilen araştırma başta iPhone 14 Plus olmak üzere seride yer alan modellerin ticari başarısını ölçmemize yardımcı oluyor.

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Rapordaki en dikkat çekici kısım iPhone 14 Plus ekran sevkiyatlarının iPhone 13 mini'ye kıyasla %59 artmış olması. Buna rağmen iPhone 14 Plus serideki en düşük popülariteye sahip model olmaya devam ediyor. Ancak Apple'ın artık mini modelini geri getirmesi pek olası değil.

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En çok Pro modelleri satıyor

iPhone 14 serisi, Nisan ayı itibarıyla yıllık ekran sevkiyatı rakamında %2'lik bir artışla önceki seriden biraz daha popüler olduğunu kanıtladı. Ayrıca sonuçlar Pro modellerinin standart versiyonlardan daha iyi performans göstermeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Apple ağırlıklı olarak üst düzey model sattığı için iPhone 14 serisinden elde edilen gelir daha yüksek olacak. Standart versiyonun satışları %36 düşerken, Pro ve Pro Max satışları sırasıyla %22 ve %23 oranında arttı. Şu anki tabloya bakarak Apple'ın en yeni iPhone'larının başarılı olduğunu söylemek mümkün.

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iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini'den çok daha iyi satıyor