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    iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini'den çok daha iyi satıyor

    iPhone 14 serisinin ticari başarısını ölçmemize yardımcı olan bir araştırmaya imza atıldı. Ortaya çıkan veriler iPhone 14 Plus'ın iPhone 13 mini'den çok daha popüler olduğunu gösteriyor.
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    iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini'den çok daha iyi satıyor Tam Boyutta Gör
    Display Supply Chain Consultants (DSCC), iPhone 14 serisinin panel sevkiyatlarına ilişkin bazı veriler paylaştı. Gerçekleştirilen araştırma başta iPhone 14 Plus olmak üzere seride yer alan modellerin ticari başarısını ölçmemize yardımcı oluyor.

    Rapordaki en dikkat çekici kısım iPhone 14 Plus ekran sevkiyatlarının iPhone 13 mini'ye kıyasla %59 artmış olması. Buna rağmen iPhone 14 Plus serideki en düşük popülariteye sahip model olmaya devam ediyor. Ancak Apple'ın artık mini modelini geri getirmesi pek olası değil.

    iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini'den çok daha iyi satıyor Tam Boyutta Gör

    En çok Pro modelleri satıyor

    iPhone 14 serisi, Nisan ayı itibarıyla yıllık ekran sevkiyatı rakamında %2'lik bir artışla önceki seriden biraz daha popüler olduğunu kanıtladı. Ayrıca sonuçlar Pro modellerinin standart versiyonlardan daha iyi performans göstermeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

    Apple ağırlıklı olarak üst düzey model sattığı için iPhone 14 serisinden elde edilen gelir daha yüksek olacak. Standart versiyonun satışları %36 düşerken, Pro ve Pro Max satışları sırasıyla %22 ve %23 oranında arttı. Şu anki tabloya bakarak Apple'ın en yeni iPhone'larının başarılı olduğunu söylemek mümkün.

    Kaynakça https://www.phonearena.com/news/Repot-indicates-iPhone-14-Plus-sells-much-better-than-iPhone-13-mini_id146330 https://www.displaysupplychain.com/blog/dscc-reports-april-panel-shipments-for-the-iphone-14-series-fall-23-m-m
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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