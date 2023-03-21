iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini'den çok daha iyi satıyor

Rapordaki en dikkat çekici kısım iPhone 14 Plus ekran sevkiyatlarının iPhone 13 mini'ye kıyasla %59 artmış olması. Buna rağmen iPhone 14 Plus serideki en düşük popülariteye sahip model olmaya devam ediyor. Ancak Apple'ın artık mini modelini geri getirmesi pek olası değil.
En çok Pro modelleri satıyor
iPhone 14 serisi, Nisan ayı itibarıyla yıllık ekran sevkiyatı rakamında %2'lik bir artışla önceki seriden biraz daha popüler olduğunu kanıtladı. Ayrıca sonuçlar Pro modellerinin standart versiyonlardan daha iyi performans göstermeye devam ettiğini ortaya koyuyor.
Apple ağırlıklı olarak üst düzey model sattığı için iPhone 14 serisinden elde edilen gelir daha yüksek olacak. Standart versiyonun satışları %36 düşerken, Pro ve Pro Max satışları sırasıyla %22 ve %23 oranında arttı. Şu anki tabloya bakarak Apple'ın en yeni iPhone'larının başarılı olduğunu söylemek mümkün.Kaynakça https://www.phonearena.com/news/Repot-indicates-iPhone-14-Plus-sells-much-better-than-iPhone-13-mini_id146330 https://www.displaysupplychain.com/blog/dscc-reports-april-panel-shipments-for-the-iphone-14-series-fall-23-m-m Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)