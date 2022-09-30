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    iPhone 14 Plus'ın Türkiye'deki ön sipariş ve satış tarihi açıklandı

    Merakla beklenen iPhone 14 Plus'ın Türkiye için ön sipariş ve genel satış tarihleri açıklandı. İşte iPhone 14 Plus satış tarihi ve fiyatları:                    
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    iphone 14 plus satış tarihi
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    Apple, iki senedir devam ettirdiği Mini modellerini iptal ederek bu sene daha büyük ekranlı iPhone 14 Plus ile karşımıza çıkmıştı. Türkiye’de iPhone 14 serisinin diğer üyeleri geçen hafta satışa çıktı ancak iPhone 14 Plus’ın satış tarihi bilinmiyordu. Bugün itibariyle iPhone 14 Plus’ın ön sipariş ve teslimat tarihleri de açıklandı.

    iPhone 14 Plus ne zaman çıkacak? 📅

    iPhone 14 Plus, 7 Ekim’de ön siparişe sunulacak ve 14 Ekim’de genel satışa çıkacak. Teslimatlar 14 Ekim’de başlayacak.

    iPhone 14 Plus fiyatı ne kadar? 💰

    • iPhone 14 Plus 128 GB fiyatı 34.999 TL
    • iPhone 14 Plus 256 GB fiyatı 37.599 TL
    • iPhone 14 Plus 512 GB fiyatı 42.899 TL

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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