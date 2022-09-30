iPhone 14 Plus'ın Türkiye'deki ön sipariş ve satış tarihi açıklandı

Apple, iki senedir devam ettirdiği Mini modellerini iptal ederek bu sene daha büyük ekranlı iPhone 14 Plus ile karşımıza çıkmıştı. Türkiye’de iPhone 14 serisinin diğer üyeleri geçen hafta satışa çıktı ancak iPhone 14 Plus’ın satış tarihi bilinmiyordu. Bugün itibariyle iPhone 14 Plus’ın ön sipariş ve teslimat tarihleri de açıklandı.
iPhone 14 Plus ne zaman çıkacak? 📅
iPhone 14 Plus, 7 Ekim’de ön siparişe sunulacak ve 14 Ekim’de genel satışa çıkacak. Teslimatlar 14 Ekim’de başlayacak.
iPhone 14 Plus fiyatı ne kadar? 💰
- iPhone 14 Plus 128 GB fiyatı 34.999 TL
- iPhone 14 Plus 256 GB fiyatı 37.599 TL
- iPhone 14 Plus 512 GB fiyatı 42.899 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
59 Kişi Okuyor (4 Üye, 55 Misafir) 11 Masaüstü 48 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1597 kez okundu.
9 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
iPhone 14 plus, Teknoloji Haberleri ve