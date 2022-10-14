6.7 inç ekranlı iPhone 14 Plus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları
Mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı renk opsiyonlarıyla satışa sunulan iPhone 14 Plus'ın depolama kapasitesine göre fiyatlandırması şu şekilde:
- 128 GB iPhone 14 Plus: 34.999 TL
- 256 GB iPhone 14 Plus: 37.599 TL
- 512 GB iPhone 14 Plus: 42.899 TL
iPhone 14 Pro Max ile aynı ekran boyutuna(6.7 inç) sahip olan iPhone 14 Plus; yeni kamera özellikleri, A15 Bionic çip, uydu bağlantısı ve kaza algılama gibi özelliklerle öne çıkıyor. iPhone 14 Plus'a dair daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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