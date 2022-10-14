6.7 inç ekranlı iPhone 14 Plus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta ön siparişe açılan iPhone 14 Plus, bugün itibariyle raflardaki yerini almaya başladı. iPhone 14 Plus, 34.999 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları

Mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı renk opsiyonlarıyla satışa sunulan iPhone 14 Plus'ın depolama kapasitesine göre fiyatlandırması şu şekilde:

128 GB iPhone 14 Plus: 34.999 TL

256 GB iPhone 14 Plus: 37.599 TL

512 GB iPhone 14 Plus: 42.899 TL

iPhone 14 Pro Max ile aynı ekran boyutuna(6.7 inç) sahip olan iPhone 14 Plus; yeni kamera özellikleri, A15 Bionic çip, uydu bağlantısı ve kaza algılama gibi özelliklerle öne çıkıyor. iPhone 14 Plus'a dair daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

iPhone 14 Plus tanıtıldı! İşte iPhone 14 özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

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iPhone 14 Plus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı