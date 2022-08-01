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    iPhone 14 Pro always on display özelliğini gösteren video paylaşıldı

    iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in her zaman açık ekrana sahip olması bekleniyor. Hatta always on display özelliğini kullanacak özel iOS 16 duvar kağıdını şimdiden gördük. Peki bu özellik nasıl çalışacak?
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    iPhone 14 pro always on display

    iPhone 14 Pro serisi, yalnızca yeni tasarımla değil, her zaman açık modunu desteklemesi beklenen yeni ekranla gelecek. 2022 iPhone Pro’ların ekranı 1Hz’e kadar düşen yeni değişken yenileme hızını destekleyecek. Bu, always on display özelliğini artık iPhone’larda göreceğimiz anlamına geliyor. iOS 16’nın ilk betalarından beri her zaman açık ekran özelliği konuşuluyor ancak geçtiğimiz günlerde ilk kez özelliğin nasıl çalışacağını gördük.

    iPhone 14 Pro always on display özelliği

    Görünüşe göre, always on display özelliği Apple Watch’takine benzer şekilde çalışacak. iPhone için yeni duvar kağıtları artık karartılmış öğelere sahip uyku adında yeni bir etikete sahip. Videodan anlaşıldığı üzere, iPhone 14 Pro ekranı kapandığında duvar kağıtlarının uyku versiyonu devreye girecek. Duvar kağıdı her zaman açık modunda soluk şekilde görünecek ve saat ve kullanıcı tarafından ayarlanmış widget’lar gösterilecek, telefonun kilidi açıldığında tam parlaklığa dönecek.

    Senelerdir Android telefonlarda olan, Apple tarafında Watch Series 5 ve üzeri modellerde gördüğümüz always on display özelliğini sonunda iPhone’larda da göreceğiz. 6.1 inç  iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max modelleri bu özelliği desteklerken, 6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Max, 60Hz ekrana sahip olacağından her zaman açık modunu desteklemeyecek.

    iPhone 14 Pro, tasarımı ve özellikleriyle ayrılacak

    Apple’ın bu yıl dört yeni iPhone modeli tanıtması bekleniyor ve Pro modelleri sadece ekran değil, tasarım ve işlemci noktasında da ayrılacak. Apple’ın en yeni işlemci A16 Bionic çipin 14 Pro serisine özel olması bekleniyor. Pro modeleri, 8K video kaydına izin veren 48MP kamerayla gelecek. Ayrıca bu modellerde bilindik çentik yerine delik çentik göreceğiz. Öte yanda iPhone 14 serisinde daha iyi bir ön kamera göreceğiz ve tüm modeller 6 GB RAM ile gelecek.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 22 saat önce

    Çok güzel yaw

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