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    iPhone 14 Pro modelleri minimum 256 GB depolama alanıyla sunulabilir

    Apple'ın önümüzdeki ay sahneye çıkarmaya hazırlandığı iPhone 14 serisiyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Görünüşe bakılırsa Pro modellerinin temel depolama seçeneği 256 GB'tan başlayacak.
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    iPhone 14 Pro'lar minimum 256 GB depolama alanıyla sunulabilir
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    TrendForce'un iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin minimum 256 GB depolama alanı ile sunulacağı iddiası bir kez daha gündeme geldi. Tayvanlı araştırma firması iPhone 13 Pro'daki 128 GB'lık temel depolama kapasitesinin yeni modellerde iki kat artacağını bildirmişti.

    TrendForce'a göre iPhone 14 Pro 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Standart iPhone 14'ün ise 128, 256 ve 512 GB'lık konfigürasyonlarda gelmesi bekleniyor. Bu, iPhone 14 Pro'larda fiyat artışı beklendiğine yönelik son tahminlerle örtüşüyor.

    iPhone 14 Pro'lar minimum 256 GB depolama alanıyla sunulabilir
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    %15'lik fiyat artışı gündemde

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro modellerinin fiyatlarında %15'lik bir artış beklediğini belirtmişti. Deneyimli analistin bu öngörüsü hayal kırıklığı yaratsa da temel depolama seçeneğinin yükselmesi gibi bir getirisi olabilir. Apple merakla beklenen iPhone 14 serisini Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

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