iPhone 14 Pro modelleri minimum 256 GB depolama alanıyla sunulabilir

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TrendForce'un iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin minimum 256 GB depolama alanı ile sunulacağı iddiası bir kez daha gündeme geldi. Tayvanlı araştırma firması iPhone 13 Pro'daki 128 GB'lık temel depolama kapasitesinin yeni modellerde iki kat artacağını bildirmişti.

iPhone 14 Pro serisinde fiyat artışı olabilir 8 sa. önce eklendi

TrendForce'a göre iPhone 14 Pro 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Standart iPhone 14'ün ise 128, 256 ve 512 GB'lık konfigürasyonlarda gelmesi bekleniyor. Bu, iPhone 14 Pro'larda fiyat artışı beklendiğine yönelik son tahminlerle örtüşüyor.

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%15'lik fiyat artışı gündemde

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro modellerinin fiyatlarında %15'lik bir artış beklediğini belirtmişti. Deneyimli analistin bu öngörüsü hayal kırıklığı yaratsa da temel depolama seçeneğinin yükselmesi gibi bir getirisi olabilir. Apple merakla beklenen iPhone 14 serisini Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

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iPhone 14 Pro'lar minimum 256 GB depolama alanıyla sunulabilir