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    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max daha yüksek fiyata sahip olabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro serisinde fiyat artışı beklediğini belirtti. iPhone 14 Pro büyük ihtimalle 1000 dolardan daha yüksek bir başlangıç fiyatı ile gelecek.
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    iPhone 14 Pro serisinde fiyat artışı olabilir
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    Küresel anlamda artan enflasyon ve çip maliyetleri teknolojik ürünlerin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Görünüşe göre Apple, iPhone 14 serisinin Pro modellerinde fiyat artışına gitmek zorunda kalacak.

    iPhone 14 Pro 1000 dolardan daha yüksek fiyat etiketine sahip olabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro modellerinde fiyat artışı beklediğini belirtti. Ayrıca Kuo, iPhone 14 Pro modellerinin üretiminin artacağını da belirtti. Kuo, Pro olmayan modeller hakkında bir bilgi vermedi ancak önceki bilgiler, bu cihazlarda bir fiyat artışı olmayacağını belirtmişti.

    Böylece yeni tasarımlı, yeni kamera sistemli ve A16 işlemcili iPhone 14 Pro modellerinde büyük ihtimalle en az 100 dolarlık bir fiyat artışında bulunacak.

    iPhone 14 serisi tahmini fiyatları:

    • iPhone 14: 799 dolar
    • iPhone 14 Max/Plus: 899 dolar
    • iPhone 14 Pro: 1099 dolar
    • iPhone 14 Pro Max: 1199 dolar
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