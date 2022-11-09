Apple, iPhone 14 Pro’nun ekranı için LG ile çalışmaya başlıyor

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone modellerinin üretiminde birden fazla firma ile çalışıyor. iPhone 14 serisi için de durum aynı şekilde ilerliyor. Firma, iPhone 14 serisinin ekran tedariği için Samsung ve BOE gibi firmalarla çalışıyor. Bu firmalar arasına artık LG Display de eklenmiş durumda.

LG, iPhone 14 Pro'nun tedarik zincirine giriyor

Apple’ın tüm iPhone 14 modelleri Samsung tarafından sağlanan panellerle geliyordu. Apple, şimdi ise iPhone 14 Pro modelleri için ekran tedariğini genişletiyor ve LG Display ile birlikte çalışmaya başlıyor. Daha önceki haberlerde de Apple ve LG Display arasında, iPhone 14 Pro modellerinin OLED ekranlarının tedariği konusunda görüşmeler yaşandığı aktarılmıştı. Son gelen bilgiler ise LG’nin Ekim ayı sonundan bu yana 14 Pro ve 14 Pro Max için Apple’a ekran tedariği gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Samsung Display, iPhone 14 serisinin tamamının ekran tedariğinde yer almaya devam edecek. Bununla birlikte LG Display sadece iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerin ekranlarını ve BOE Tech ise yine tüm seri için ekran tedariği gerçekleştirecek.

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü yakında seri üretime geçebilir 5 sa. önce eklendi

LG ekranlar diğer Apple ürünlerinde de kullanılabilir

Ek olarak Apple ile LG Display arasındaki ortaklık iPhone 14’ü de aşmış olabilir. Belirtilenlere göre LG, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün mikro OLED ekranları ve son dönemde konuşulan katlanabilir iPhone panellerinde de tedarik zincirine girebilir.

LTPO OLED teknolojisi ilk olarak iPhone 13 Pro’da kullanılmış olsa da LG Display şimdiye kadar Apple’ın tedarik zincirine girememişti. Son iki yıldır Samsung Display, Apple’ın bu alandaki ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyordu.

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