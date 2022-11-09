Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü yakında seri üretime geçebilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın bir süredir karma gerçeklik (mixed reality) gözlüğü üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak bu bilgiler henüz bir ürün noktasında bir araya gelebilmiş değil. Son raporlar ise Apple’ın iPhone üretiminde kullandığı Pegatron’un üretim bantlarından yakında Apple’ın karma gerçeklik gözlüklerinin geçeceğini gösteriyor.

Seri üretimin yakında başlaması bekleniyor

DigiTimes’a dayanan rapora göre Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü seri üretime 2023 yılının Mart ayında geçecek. Ancak seri üretim hacmi çok fazla olmayacak. İlk bilgiler Apple’ın yıllık 2.5 milyon adet gözlük üreteceğini belirtiyordu ancak şimdi bu rakam 700.000 - 800.000 arasına çekilmiş durumda.

Apple’ın karma gerçeklik başlığı iris tarama özelliğiyle gelecek 3 hf. önce eklendi

Fiyatlar yüksek olabilir

Tam Boyutta Gör Üretim sayısının düşük tutulması Apple’ın başlıkları yüksek bir fiyatlandırma ile piyasaya sürebileceğine işaret ediyor olabilir. Bununla birlikte düşük hacimli üretim, Pegatron gibi üretici ortaklar için de normal şartlarda istenilen bir durum değil. Ancak Apple’ın marka değeri firmaların faaliyetlerini finanse etmek için sermaye piyasalarında para toplamasını kolaylaştırıyor. Bu sayede üretici ortaklar, AR/VR alanında yeteneklerini kanıtlamak için Apple ile birlikte çalışma şansını kaçırmak istemiyor.

Öte yandan Apple, birkaç yıldır artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışıyor. Fakat Apple’dan halen daha bir ürün göremememizin nedeni teknolojide ilerlemeyi yavaşlatan bazı önemli sorunların olması. Apple, iPhone ve diğer ürünlerine yeni teknolojileri olgunlaştırdığı zaman getiriyor. Dolayısıyla firmanın bu tarafta da aynı senaryoyu izlemesi muhtemel.

Ek olarak ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Haziran ayında Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünü Ocak 2023’te tanıtacağını söylemişti. Dolayısıyla DigiTimes raporu ile Kuo’nun söyledikleri benzer üretim dilimlerinden bahsediyor gibi görünüyor.

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Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü yakında seri üretime geçebilir