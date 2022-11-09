Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü yakında seri üretime geçebilir

Seri üretimin yakında başlaması bekleniyor
DigiTimes’a dayanan rapora göre Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü seri üretime 2023 yılının Mart ayında geçecek. Ancak seri üretim hacmi çok fazla olmayacak. İlk bilgiler Apple’ın yıllık 2.5 milyon adet gözlük üreteceğini belirtiyordu ancak şimdi bu rakam 700.000 - 800.000 arasına çekilmiş durumda.
Fiyatlar yüksek olabilir
Öte yandan Apple, birkaç yıldır artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışıyor. Fakat Apple’dan halen daha bir ürün göremememizin nedeni teknolojide ilerlemeyi yavaşlatan bazı önemli sorunların olması. Apple, iPhone ve diğer ürünlerine yeni teknolojileri olgunlaştırdığı zaman getiriyor. Dolayısıyla firmanın bu tarafta da aynı senaryoyu izlemesi muhtemel.
Ek olarak ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Haziran ayında Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünü Ocak 2023’te tanıtacağını söylemişti. Dolayısıyla DigiTimes raporu ile Kuo’nun söyledikleri benzer üretim dilimlerinden bahsediyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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