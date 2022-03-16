iPhone 14 Pro'nun tasarımını gösteren çizimler sızdırıldı

Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 Pro'nun CAD çizimleri ortaya çıktı. Görseller, yeni iPhone serisi için bir süredir konuluşan çentiksiz ekranı doğruluyor.
Görüntüler, 2022 model amiral gemisi iPhone'un, Face ID sensörlerini ve bir selfie kamerasını barındırmak için, biri yuvarlak ve biri hap şeklinde oval olmak üzere iki delikle geleceğine dair daha önceki bilgilerle uyuşuyor.
Ek olarak, iPhone 14 Pro'nun ekran boyutunun, iPhone 13 Pro'da olduğu gibi 6.1 inç olacağı belirtilmiş.
iPhone 14, A16 Bionic işlemci ile gelebilir
Söylentilerin aksine Apple, iPhone 14'ün tasarımında radikal değişiklikler yapmayacak. iPhone 14 Pro, daha önce düşünüldüğü gibi yuvarlak yerine normal uzun düğmelerle gelecek ve üç lensli dışbükey kamera bloğunu koruyacak. Kameralar ayrıca cihazın gövdesine gömülmeyecek.
iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'teki ana iyileştirmelerin yeni A16 Bionic yongası ve 48 MP ana kamera olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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