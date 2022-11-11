Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 14 ve iPhone 14 Pro için Acil Durum Uydu Bağlantısı özelliği bu ay geliyor

    iPhone 14 serisi bu ay Acil Durum Uydu Bağlantısı özelliği ile tanışacak. Bu özelliğin ilk olarak ABD'de ve Kanada'da devreye sokulması bekleniyor. Kendisinin ülkemize de geleceği öngörülüyor.
    Oy Ver
    Acil Durum Uydu Bağlantısı Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 ve iPhone 14 Pro kullanıcıları için Acil Durum Uydu Bağlantısı (Emergency SOS) çok yakında devreye sokulacak. Apple'ın yayımladığı bir belgede bu özelliğin Kasım 2022'de aktif edileceği yazıyor.

    Acil Durum Uydu Bağlantısı ne işe yarayacak?

    Bir kişi herhangi bir yerde mahsur kaldığında veya herhangi bir tehlike anında bu sistem sayesinde hayatının kurtarılmasını sağlayabilecek. Zira Emergency SOS hastalanma, yaralanma, kaybolma, tuzağa düşürülme, araçta mahsur kalma, yangının ortasında kalma, ateşlenme ve suç işlenme anında kullanılabilecek.

    Bu sistem duruma göre size bazı ek sorular sorabilir. Soruları cevapladıktan sonra size verilen yönergelere uymalı ve hareket etmelisiniz. Yüksek binalardan, dağlardan veya bağlantı kurmayı engelleyen lokasyonlardan uzak durmalısınız. Bu sistem Apple'a 450 milyon dolara mal olacak.

    Acil Durum Uydu Bağlantısı Tam Boyutta Gör
    Bu şartlar sağlandıktan sonra konumunuz, telefonunuzun batarya durumu ve tıbbi kimliğiniz Apple'ın acil durum aktarma servisine iletilecek. Telefonunuz çekmediği takdirde size bu mekanizmanın kullanılması tavsiye edecek.

    Bu özellik ilk iki yıl boyunca iPhone 14 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. Apple iki yıllık deneme süresi sona erdiğinde bu özelliğin ne kadara mal olacağını henüz söylemedi. Acil Durum Uydu Bağlantısı kaç kişinin canını kurtaracak hep birlikte göreceğiz.

    Kaynakça https://www.imore.com/iphone/emergency-sos-via-satellite-for-the-iphone-14-will-launch-in-november https://support.apple.com/en-us/HT213426
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız