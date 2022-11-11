iPhone 14 ve iPhone 14 Pro için Acil Durum Uydu Bağlantısı özelliği bu ay geliyor

Acil Durum Uydu Bağlantısı ne işe yarayacak?
Bir kişi herhangi bir yerde mahsur kaldığında veya herhangi bir tehlike anında bu sistem sayesinde hayatının kurtarılmasını sağlayabilecek. Zira Emergency SOS hastalanma, yaralanma, kaybolma, tuzağa düşürülme, araçta mahsur kalma, yangının ortasında kalma, ateşlenme ve suç işlenme anında kullanılabilecek.
Bu sistem duruma göre size bazı ek sorular sorabilir. Soruları cevapladıktan sonra size verilen yönergelere uymalı ve hareket etmelisiniz. Yüksek binalardan, dağlardan veya bağlantı kurmayı engelleyen lokasyonlardan uzak durmalısınız. Bu sistem Apple'a 450 milyon dolara mal olacak.
Bu özellik ilk iki yıl boyunca iPhone 14 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. Apple iki yıllık deneme süresi sona erdiğinde bu özelliğin ne kadara mal olacağını henüz söylemedi. Acil Durum Uydu Bağlantısı kaç kişinin canını kurtaracak hep birlikte göreceğiz.Kaynakça https://www.imore.com/iphone/emergency-sos-via-satellite-for-the-iphone-14-will-launch-in-november https://support.apple.com/en-us/HT213426 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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