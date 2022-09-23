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    iPhone 14 serisi Türkiye'de! iPhone 14'ü ilk satın alanlar neler söyledi?

    Apple Türkiye, Apple Store önünde oluşan sıranın fotoğrafını paylaştı. iPhone 14'ü ilk alan bazı kişilerin ifadelerini yayınladı. iPhone 14'ü ilk alanlar neler söyledi? 
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    iPhone 14 serisi Türkiye'de! iPhone 14'ü ilk alanlar neler dedi?
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    Apple'ın merakla beklenen iPhone 14 serisi bugün satışa sunuldu. Kullanıcılar bugün mağazalardan iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini satın alabiliyor. Ön sipariş veren kullanıcıların siparişleri de bugün itibarıyla teslim edilmeye başlandı. iPhone 14 Plus modeli ise henüz Türkiye'ye gelmedi. Kullanıcıların bu model için biraz daha beklemesi gerekiyor.

    Bağdat Caddesi’ndeki Apple Store önünde oluşan iPhone 14 kuyruğunu paylaşan Apple Türkiye, iPhone 14’ü ilk kez satın alan bazı müşterilerin açıklamalarını da aktardı. İlk satın alanlar Dynamic Island ve yeni kamera özellikleri için iPhone 14 serisini tercih ettiğini ifade etti. 

    iPhone 14’ü ilk satın alan müşteriler neler söyledi?

    Apple Bağdat Caddesi mağazasına Tuzla’dan gelerek saat 05.00’te sıraya giren Cem Kayakök, Gamze Gizem Sarı ve Mahi Aziz, iPhone’larıyla fotoğraf çekerken birbirileriyle tanıştıklarını ve her sene yeni modeli kullanmayı sevdiklerini belirtiyorlar. iPhone 14 Pro Max Derin Mor rengi seçen Cem, yeni lansman rengini özellikle tercih ettiğini ve Dynamic Island ve yeni fotoğraf özelliklerini deneyimlemek için heyecan duyduğunu belirtiyor.

    iPhone 14 serisi Türkiye'de! iPhone 14'ü ilk alanlar neler dedi?
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    Yazılımcı Büşra Çeçe, bir gece önce saat 12.00’de sıraya girdiğini ve 14 Pro Max Derin Mor modelini bir an önce kullanmak istediğini belirtiyor. Telefonun teknik ve kamera özelliklerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Büşra, yeni iPhone’unu hemen kullanmaya başlayacağını ve yapacağı ilk iş sunumunda iPhone 14 Pro Max’i ile çekeceği fotoğraflarla yapacağını söyledi.

    iPhone 14 serisi Türkiye'de! iPhone 14'ü ilk alanlar neler dedi?
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    Gebze’den sabahın erken saatlerinde iPhone 14 Pro Max için Apple Bağdat Caddesi’ne gelen Kemal Kılıç, iPhone 8 Plus’tan geçiş yapacağı için çok mutlu olduğunu ve yeni kamera ve video özellikleri sayesinde sosyal medyada daha aktif olmak istediğini söylüyor. Özellikle yeni Hareket Modu ile videoların sarsılmadan çekilecek olmasını çok beğendiğini ekliyor.

    İstanbul’da yaşayan öğretmen Ayşenur Çağlayan, iPhone 8 Plus’tan iPhone 14 Pro Max’e geçtiği için heyecanlı olduğunu ve eşiyle beraber hobi olarak yaptığı fotoğrafçılık konusunda yeni iPhone’una çok güveniyor. Halihazırda DSLR kamera kullandıklarını ancak yaptıkları araştırmalar sonucunda iPhone 14 Pro Max’in kamerasının daha iyi sonuç verdiğini belirtiyor. Doğa fotoğrafları seyahatlerinde bundan sonra Tripod götürmeyecekleri için mutlu olduğunu belirten Ayşenur, iOS ekosistemini de çok etkin kullandığını belirtiyor

    Randevu bulamadığı için sabahın erken saatlerinde sıraya giren Ayşenur Kaya, iPhone 11’den iPhone 14 Pro Max’e geçiş yapıyor. Sosyal medyada içerik üreticisi olan Ayşenur, işi için kaliteli fotoğraf ve video çekmenin önemli olduğunu söylüyor. Yeni Hareket Modu ile keyifli içerikler üreteceğini düşünen Ayşenur iPhone 14 Pro Max’ini denemek için sabırsızlandığını belirtiyor.

    İstanbul’da yaşayan Volkan Özcan, her sene yeni iPhone modelini aldığını, bu nedenle de bir gece önce saat 01.00’de sıraya girdiğini belirtiyor. Randevu alamamaktan çekindiğini ama ilk kullanıcılardan olmayı çok istediğini belirten Volkan, iPhone 14 Pro Max Derin Mor rengini tercih etti.

    iPhone 14 serisi Türkiye'de! iPhone 14'ü ilk alanlar neler dedi?
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    M
    makine26 3 gün önce

    lexus çakması

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