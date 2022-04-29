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    iPhone 14 serisinin ekran panelleri sızdırıldı

    iPhone 14 serisinin ekranı ile ilgili çıkan çentiksiz ekran söylentisi, Twitter'da paylaşılan iPhone 14 serisinin ekran panellerinin görselleri sayesinde doğrulandı.
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    iPhone 14 serisinin ekran panelleri sızdırıldı
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    Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisi hakkında şimdiye kadar birçok söylenti çıktı. Özellikle ekranı hakkında çentiğin kaldırılacağı yönünde çıkan söylentiler oldukça ilgi çekmişti. Yakın bir zamanda ise Twitter'da yapılan bir paylaşım, bu söylentilerin doğru olabileceğini gösteriyor.

    İşte iPhone 14 serisinin muhtemel ekranları

    iPhone 14 serisinin ekran panelleri sızdırıldı
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    Twitter'da paylaşılan görsellere göre iPhone 14 Max ve iPhone 14'ün ekranında çentikli tasarım devam edecek. Ancak paylaşılan resimler, serinin üst modelleri olan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in çentikli tasarımla değil hap şeklindeki yeni iki delikli tasarımla geleceğini gösteriyor.

    Paylaşılan resimler aynı zamanda iPhone 14 serisinin Pro modellerinin daha ince ve uzun bir çerçeveyle geleceğini gösteriyor. Ayrıca sızdırılan resimler doğruysa daha önceki serilerin Pro modellerinin sahip olduğu en boy oranı da iPhone 14 serisiyle değişebilir. Önceden 19:5:9 olan en boy oranı, iPhone 14 serisi ile 20:9 oranına çıkması bekleniyor.

    iPhone 14 serisinin ekran panelleri sızdırıldı
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    Daha önceden çıkan söylentiler iPhone 14 serisinde Mini isimli modelin olmayacağı yönündeydi. Paylaşılan bu ekran panelleri ise bu söylentiyi bir kez daha doğrulamakta. Ayrıca iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun 6.1 inç, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max'in de 6.7 inç ekran büyüklüğüyle geleceği tahmin ediliyor.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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