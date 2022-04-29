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Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisi hakkında şimdiye kadar birçok söylenti çıktı. Özellikle ekranı hakkında çentiğin kaldırılacağı yönünde çıkan söylentiler oldukça ilgi çekmişti. Yakın bir zamanda ise Twitter'da yapılan bir paylaşım, bu söylentilerin doğru olabileceğini gösteriyor.

Mark Gurman, iPhone 14 serisiyle ilgili tahminlerini paylaştı 4 gün önce eklendi

İşte iPhone 14 serisinin muhtemel ekranları

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Twitter'da paylaşılan görsellere göre iPhone 14 Max ve iPhone 14'ün ekranında çentikli tasarım devam edecek. Ancak paylaşılan resimler, serinin üst modelleri olan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in çentikli tasarımla değil hap şeklindeki yeni iki delikli tasarımla geleceğini gösteriyor.

Paylaşılan resimler aynı zamanda iPhone 14 serisinin Pro modellerinin daha ince ve uzun bir çerçeveyle geleceğini gösteriyor. Ayrıca sızdırılan resimler doğruysa daha önceki serilerin Pro modellerinin sahip olduğu en boy oranı da iPhone 14 serisiyle değişebilir. Önceden 19:5:9 olan en boy oranı, iPhone 14 serisi ile 20:9 oranına çıkması bekleniyor.

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Daha önceden çıkan söylentiler iPhone 14 serisinde Mini isimli modelin olmayacağı yönündeydi. Paylaşılan bu ekran panelleri ise bu söylentiyi bir kez daha doğrulamakta. Ayrıca iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun 6.1 inç, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max'in de 6.7 inç ekran büyüklüğüyle geleceği tahmin ediliyor.

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iPhone 14 serisinin ekran panelleri sızdırıldı