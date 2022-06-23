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    iPhone 14 serisinin muhtemel pil kapasiteleri ortaya çıktı

    Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisiyle ilgili sızıntıların sayısı artıyor. Yeni nesil akıllı telefonların pil kapasiteleriyle ilgili detaylar internete düştü.
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    iPhone 14 serisinin muhtemel pil kapasiteleri ortaya çıktı
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    Apple'ın iPhone 14 serisini tanıtmasına üç ay gibi bir süre kaldı. Önümüzdeki Eylül ayında resmiyet kazanması beklenen akıllı telefonlarla ilgili sızıntıların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kez pil kapasitelerini açığa çıkaran yeni detaylar paylaşıldı.

    Apple ürünleriyle ilgili bilgiler veren ShrimpApplePro isimli Twitter kullanıcısına göre Cupertinolu şirket Pro Max dışındaki tüm iPhone 14 modellerinin pilinde iyileştirme yapacak. İşte yeni nesil iPhone'lar için ortaya atılan pil kapasiteleri:

    • iPhone 14: 3.279 mAh
    • iPhone 14 Max: 4.325 mAh
    • iPhone 14 Pro: 3.200 mAh
    • iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

    iPhone 14 serisinin muhtemel pil kapasiteleri ortaya çıktı
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    Önceki modellerin pil değerleri:

    • iPhone 13: 3.227 mAh
    • iPhone 13 Pro: 3.095 mAh
    • iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

    Pil kapasitelerindeki artışın teorik olarak cihazların pil ömrünü olumlu etkilemesini bekleyebiliriz. Ancak bu iyileştirme iPhone 14'teki bileşenlerin daha fazla enerjiye gereksinim duymasıyla ilgili de olabilir. Dolayısı ile bu beklenti pratikte beklendiği gibi sonuç vermeyebilir.

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