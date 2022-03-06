Çentiğin kaldırılması beklenen iPhone 14'te ekrandaki delik ne kadar büyük olacak?

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Söylentilere göre Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max'te, sonunda birçok kişiyi rahatsız eden çentikleri hap ve daire şeklinde iki delikle değiştirecek. Kullanıcıların uzun süredir beklediği bu yenilikle ilgili bilgiler de sızmaya başladı.

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Amaçlandığı kadar zarif bir görüntü olmayabilir

Gerçek şu ki, iPhone'lar birçok bileşen gerektiren karmaşık Face ID teknolojisi ile donatılmış durumda. Bu nedenle de şirketin, üst seviye iPhone 14 modellerinden çentiği kaldırarak, selfie kamerası ve kızılötesi kamera için hap şeklinde bir delik, ayrıca nokta projektörü için de ek bir yuvarlak delik ile donatması kuvvetle muhtemel görünüyor.

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Ortaya çıkan yeni bir görsele göre, iPhone 14'te çentiğin yerine gelecek delik 5.631 mm çapında olacak. Bu da demek oluyor ki aslında Apple, çentiğin unsurlarını çevreleyen boşluğu basitçe ortadan kaldıracak. Zira tek tek bileşenler küçülmüş gibi görünmüyor. Tabii ki delikler çentikten daha az yer kaplayacak, ancak sonuç istendiği kadar zarif görünmeyebilir.

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iPhone 14'te ekrandaki delik ne kadar büyük olacak?