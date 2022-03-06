Çentiğin kaldırılması beklenen iPhone 14'te ekrandaki delik ne kadar büyük olacak?

Söylentilere göre Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max'te, sonunda birçok kişiyi rahatsız eden çentikleri hap ve daire şeklinde iki delikle değiştirecek. Kullanıcıların uzun süredir beklediği bu yenilikle ilgili bilgiler de sızmaya başladı.
Amaçlandığı kadar zarif bir görüntü olmayabilir
Gerçek şu ki, iPhone'lar birçok bileşen gerektiren karmaşık Face ID teknolojisi ile donatılmış durumda. Bu nedenle de şirketin, üst seviye iPhone 14 modellerinden çentiği kaldırarak, selfie kamerası ve kızılötesi kamera için hap şeklinde bir delik, ayrıca nokta projektörü için de ek bir yuvarlak delik ile donatması kuvvetle muhtemel görünüyor.
Ortaya çıkan yeni bir görsele göre, iPhone 14'te çentiğin yerine gelecek delik 5.631 mm çapında olacak. Bu da demek oluyor ki aslında Apple, çentiğin unsurlarını çevreleyen boşluğu basitçe ortadan kaldıracak. Zira tek tek bileşenler küçülmüş gibi görünmüyor. Tabii ki delikler çentikten daha az yer kaplayacak, ancak sonuç istendiği kadar zarif görünmeyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..