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    iPhone 14 uydu bağlantısı özelliği nasıl çalışıyor?

    iPhone 14 ve 14 Pro özellikleri arasında uydu bağlantısı dikkat çekici idi. iPhone'larda ilk kez sunulan bir özellik. Peki, iPhone 14 uydu özelliği nasıl çalışıyor?
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    iPhone 14 uydu özelliği

    Apple, Far Out etkinliğinde iPhone 14 serisini tanıttı. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, düz iPhone 14’lere kıyasla daha fazla özellik, geliştirme ve tasarımsal değişiklik sunduğundan dikkatleri üzerine çekti. Hem iPhone 14 hem de iPhone 14 Pro’da olan özellikler arasında uydu bağlantısı dikkat çekiciydi. iPhone 14 uydu özelliği nasıl çalışıyor? merak edenler için detaylar haberimizde.

    Tüm iPhone 14 modelleri, uydu bağlantısını destekliyor ve bu teknolojiye sahip ilk Apple ürünleri. Apple, uydu iletişimini acil durumlarda kullanılabilecek bir özellik olarak tanıttı; normal hücresel bağlantının yerini almayacak.

    iPhone 14 uydu özelliği nasıl kullanılacak?

    Bildiğiniz üzere, uydular, sürekli hareket halinde ve gökyüzünde çok yüksek noktalarda olduğundan iletişim öncesi sinyalin tespit edilmesi gerekiyor. iPhone 14, uydu bağlantısı kurulana dek cihazı doğru yöne yönlendirmeniz için size rehberlik ediyor. Apple’a göre bu özellik, yalnızca açık havada, gökyüzü net bir şekilde görülüyorsa çalışıyor. Operatörden sinyal gelmediği durumda iPhone, uyduya bağlanıp acil servisi aramanıza veya kısa mesaj  göndermenize izin veriyor. Tabii ki Bul uygulaması aracılığıyla konum paylaşmak için de uydu bağlantısı kullanılabilir.

    Tahmin edeceğiniz üzere, uydularla bağlantı hemen gerçekleşmiyor. iPhone, sinyal ararken ekranda “Acil durum nedir?”, “Kimin yardıma ihtiyacı var?”, “Yaralı var mı, yaralanan var mı?” gibi sorular çıkarıyor. Sonrasında iPhone, kullanıcıdan aldığı tüm bu bilgileri daha önceden belirlenen acil durum kişilerine gönderiyor. Apple, iletişimi hızlandırmak için kısa mesajları üç kat daha küçülten bir sıkıştırma algoritması oluşturduğunu söylüyor.

    iPhone 14 uydu bağlantısı
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 14 uydu bağlantısı, hareket sensörleriyle araba kazalarını algılayan ve otomatik olarak acil servisleri arayan yeni trafik kazası algılama gibi yerleşik bir özellik olarak geliyor.

    iPhone 14 uydu bağlantısı Türkiye'de olacak mı?

    iPhone 14 uydu bağlantısı özelliği, ilk olarak Kasım ayından itibaren yalnızca Amerika ve Kanada’daki kullanıcılara sunulacak. Yüksek ihtimal Türkiye’de kullanılamayacak çünkü Apple Türkiye, iPhone 14 özellikleri arasında uydu bağlantısına yer vermiyor.

    iPhone 14 uydu bağlantısı sınırlı süreliğine ücretsiz olacak

    Apple, uydu iletişiminin iPhone 14 kullanıcıları için 2 yıl boyunca ücretsiz olacağını söylüyor. Bu sürenin sonunda uydu bağlantısı ücretli olacak ancak fiyat bilgisi paylaşılmadı.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    Tony Ferguson 18 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 21 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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