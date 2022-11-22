TSMC 3nm süreci yüzde 30 daha pahalı

Döküm şirketleri daha yeni üretim süreçlerine geçtikçe yapılan yatırım arttığı için maliyetler de artıyor. Haliyle yeni üretim süreçleri tercih eden tasarımcıların daha fazla para ödemesi gerekiyor.

iPhone 15 daha maliyetli olacak

Gelen bilgilere göre TSMC’nin 3nm süreci plaka başına 20000$ gibi bir maliyete denk geliyor. 5nm sürecinde ise 16000$ söz konusuydu. Yani yüzde 25-30 civarında bir maliyet artışına gidilmiş. Bununla birlikte müşteriye yansıyan maliyet daha fazla.

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4nm sürecinde üretilen A16 Bionic yonga seti için Apple’ın 5nm A15 Bionic yonga setine göre iki kat daha fazla ödeme yaptığı gündeme gelmişti. TSMC kapasitesinin yüzde 25’ini oluşturması Apple’ı kesenin ağzını açmaya zorluyor. Muhtemelen 3nm Apple A17 Bionic yonga seti için de benzer bir ödeme artışı yaşanıyor zira 150$ iddiaları mevcut.

Firmanın iPhone 15 için de mevcut yonga politikasını devam ettireceği tahmin ediliyor. iPhone 15 ile iPhone 15 Plus modellerinde ilk nesil 3nm süreci yer alacak ve biraz daha ana akım kitleye hitap edecek. iPhone 15 Pro serisi ise ikinci nesil 3nm yanında daha premium özelliklerle fiyat artışını kabul edilebilir bir hale getirecek.

Diğer taraftan 3nm sürecini tercih edecek olan Qualcomm ve MediaTek gibi devlerin de daha fazla ödeme yapması gerekiyor. Bu da haliyle akıllı telefon pazarında özellikle premuim tarafta bir fiyat artışı göreceğimiz anlamına geliyor.

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iPhone 15 daha pahalı olabilir