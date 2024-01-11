Yapay zeka çiplere talep arttı: TSMC, beklentilerin üzerinde gelir elde etti

Küresel çip kıtlığı sırasında, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticilerinin işlemcileri stoklaması nedeniyle TSMC daha önce azalan talepten etkilenmişti. Şirket, Temmuz 2023 itibarıyla kârda düşüş bildirdi. iPhone 15 serisinin durumu düzeltmesi bekleniyordu ancak Apple satışlarında umduğu kadar büyük bir artış olmadı. TSMC, üç aylık dönemde 20.13 milyar dolar kazanç bildirdi. Analistler, daha düşük bir rakam (19 milyar dolar) olmasını bekliyordu.
TSMC’nin başındaki isim, yüksek performanslı işlemci üretiminin Nvidia ve AMD cihazlardan gelen yapay zeka odaklı talep sayesinde arttığını da söyledi. TSMC, satış detaylarını bildirmediğinden 2023 kazancının ne kadarının Apple’dan geldiği bilinmiyor. Ancak, CEO, daha önce akıllı telefonlarla ilgili genel açıklamasında iPhone 15’in akıllı telefon pazarındaki satışlarındaki düşüşü kırdığını bildirmişti. Geçtiğimiz yılda işlemcilere olan talebin azalmasına rağmen TSMC, Arizona, Japonya, Almanya’daki operasyonlarını genişletmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.