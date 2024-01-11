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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka çiplere talep arttı: TSMC, beklentilerin üzerinde gelir elde etti

    Aralarında Apple ve Nvidia'nın olduğu büyük markalara çip sağlayan TSMC, 2023 4. çeyrek finans sonuçlarını açıkladı. Çip üreticisi, beklentilerin üzerinde gelir elde ettiklerini söyledi.
    tsmc 2023 4. çeyrek finans sonuçları gelirler arttı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden TSMC, 2023 4. çeyreği için beklenenden daha iyi gelir bildirdi. Buna yapay zekanın yüksek performanslı işlemcilere olan talebin artırması neden oldu.

    Küresel çip kıtlığı sırasında, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticilerinin işlemcileri stoklaması nedeniyle TSMC daha önce azalan talepten etkilenmişti. Şirket, Temmuz 2023 itibarıyla kârda düşüş bildirdi. iPhone 15 serisinin durumu düzeltmesi bekleniyordu ancak Apple satışlarında umduğu kadar büyük bir artış olmadı. TSMC, üç aylık dönemde 20.13 milyar dolar kazanç bildirdi. Analistler, daha düşük bir rakam (19 milyar dolar) olmasını bekliyordu.

    TSMC’nin başındaki isim, yüksek performanslı işlemci üretiminin Nvidia ve AMD cihazlardan gelen yapay zeka odaklı talep sayesinde arttığını da söyledi. TSMC, satış detaylarını bildirmediğinden 2023 kazancının ne kadarının Apple’dan geldiği bilinmiyor. Ancak, CEO, daha önce akıllı telefonlarla ilgili genel açıklamasında iPhone 15’in akıllı telefon pazarındaki satışlarındaki düşüşü kırdığını bildirmişti. Geçtiğimiz yılda işlemcilere olan talebin azalmasına rağmen TSMC, Arizona, Japonya, Almanya’daki operasyonlarını genişletmeye devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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