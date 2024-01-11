Yapay zeka çiplere talep arttı: TSMC, beklentilerin üzerinde gelir elde etti

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden TSMC, 2023 4. çeyreği için beklenenden daha iyi gelir bildirdi. Buna yapay zekanın yüksek performanslı işlemcilere olan talebin artırması neden oldu.

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Küresel çip kıtlığı sırasında, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticilerinin işlemcileri stoklaması nedeniyle TSMC daha önce azalan talepten etkilenmişti. Şirket, Temmuz 2023 itibarıyla kârda düşüş bildirdi. iPhone 15 serisinin durumu düzeltmesi bekleniyordu ancak Apple satışlarında umduğu kadar büyük bir artış olmadı. TSMC, üç aylık dönemde 20.13 milyar dolar kazanç bildirdi. Analistler, daha düşük bir rakam (19 milyar dolar) olmasını bekliyordu.

TSMC’nin başındaki isim, yüksek performanslı işlemci üretiminin Nvidia ve AMD cihazlardan gelen yapay zeka odaklı talep sayesinde arttığını da söyledi. TSMC, satış detaylarını bildirmediğinden 2023 kazancının ne kadarının Apple’dan geldiği bilinmiyor. Ancak, CEO, daha önce akıllı telefonlarla ilgili genel açıklamasında iPhone 15’in akıllı telefon pazarındaki satışlarındaki düşüşü kırdığını bildirmişti. Geçtiğimiz yılda işlemcilere olan talebin azalmasına rağmen TSMC, Arizona, Japonya, Almanya’daki operasyonlarını genişletmeye devam ediyor.

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TSMC, yapay zeka sayesinde beklentilerin üzerinde gelir elde etti