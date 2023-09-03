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    Anlık Bildirim

    TSMC, bu yıl Apple'a özel 3nm işlemci üretecek

    Apple, 2023'te TSMC'den 3nm işlemci alan tek üretici olacak. iPhone 15 serisi başta olmak üzere yeni çipler ilk Apple için üretilecek.                           
    tsmc 3nm çip apple Tam Boyutta Gör
    Yeni tedarik zinciri raporuna göre, TSMC, bu yıl önceliği Apple’a verecek. Tayvanlı çip üreticisi, 2023’te iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ile başlayarak, 3nm işlemcileri yalnızca Apple için üretecek. Şirket, diğer üreticiler için 2024 yılında 3nm çip üretimine geçecek.

    TSMC 3nm çipler Apple'a özel olacak

    Apple’ın iPhone 15 serisi dahil TSMC 3nm çiplerinin öncelikli müşterisi olması zaten beklenirken, Intel’in de yıl sonuna doğru sipariş vereceği söyleniyordu. Windows PC’lerin Apple Silicon çipli Mac’lerin performans ve güç verimliliğine yetişmesi için Intel'in 3nm işlemcilere ihtiyaç duyduğu biliniyor ancak şirketin kendi çip üretim tesisinde bunu başarmasının pek mümkün olmadığı söyleniyor.

    Intel, TSMC’den Arrow Lake işlemcileri için Intel tasarımı çipler üretmesini isteyecek. Digitimes'a göre Intel, bu planını erteledi; gelecek yıla kadar da herhangi bir TSMC 3nm işlemci almayı düşünmüyor.

    Böylelikle TSMC’nin en gelişmiş çipleri 2023’te Apple’a özel olacak. TSMC, Nisan ayında 3nm çiplere olan talebi karşılayamadığını açıklasa da gerek Apple siparişlerinin azalması gerekse de Intel siparişlerinin ertelenmesiyle şirket bu yıl ihtiyaç duyulan 3nm çipleri zamanında teslim edecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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