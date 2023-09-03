TSMC, bu yıl Apple'a özel 3nm işlemci üretecek

TSMC 3nm çipler Apple'a özel olacak
Apple’ın iPhone 15 serisi dahil TSMC 3nm çiplerinin öncelikli müşterisi olması zaten beklenirken, Intel’in de yıl sonuna doğru sipariş vereceği söyleniyordu. Windows PC’lerin Apple Silicon çipli Mac’lerin performans ve güç verimliliğine yetişmesi için Intel'in 3nm işlemcilere ihtiyaç duyduğu biliniyor ancak şirketin kendi çip üretim tesisinde bunu başarmasının pek mümkün olmadığı söyleniyor.
Intel, TSMC’den Arrow Lake işlemcileri için Intel tasarımı çipler üretmesini isteyecek. Digitimes'a göre Intel, bu planını erteledi; gelecek yıla kadar da herhangi bir TSMC 3nm işlemci almayı düşünmüyor.
Böylelikle TSMC’nin en gelişmiş çipleri 2023’te Apple’a özel olacak. TSMC, Nisan ayında 3nm çiplere olan talebi karşılayamadığını açıklasa da gerek Apple siparişlerinin azalması gerekse de Intel siparişlerinin ertelenmesiyle şirket bu yıl ihtiyaç duyulan 3nm çipleri zamanında teslim edecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.