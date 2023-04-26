iPhone 15 serisinin maliyeti artacak: Daha pahalı iPhone’a hazır olun

iPhone 15 serisinde fiyatlar artabilir
Son gelen bilgilere göre iPhone 15 Pro üretim maliyeti yüzde 20, iPhone 15 ise yüzde 12 artacak. Bu artışın ana kalemi ise TSMC’den kaynaklanıyor. Zira TSMC, 3nm sürecine yeni geçmiş durumda ve tüm sıkıntıları da çözmüş değil. Dolayısıyla firmanın üretim maliyetlerinin yüksek olmasının faturası da müşterisi Apple’a yansıyor olacak. Fabrikasyonda yaşanılan maliyet artışının Apple’dan tüketiciye yansıması ise cüzdanlarda hissedilecek.
Daha önceki haberlerimizde de iPhone 15 serisinin fiyatlarında ciddi bir artış beklendiğini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise maliyetlerin ne derecede arttığını gösteren bilgiler söz konusu. Eğer Apple, iPhone satışlarından elde ettiği kar marjını korumak istiyorsa üretim maliyetindeki artışı son kullanıcıya yönlendirebilir. Ancak şimdilik tüm bunların sadece spekülasyon olduğunu unutmamak gerek. Eylül’e kadar daha zaman var ve fiyat artışlarının olup olmayacağı Apple’ın açıklayacağı finansal sonuçlar ile ilişkili olacaktır. Daha fazla ayrıntı mevcut olur olmaz iPhone 15 Pro fiyatı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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