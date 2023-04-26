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    iPhone 15 serisinin maliyeti artacak: Daha pahalı iPhone’a hazır olun

    Apple’ın iPhone 15 serisi ile birlikte fiyatları yükselteceği bir süredir konuşuluyor. Yeni gelen raporlar ise tüm iPhone 15 modellerinde maliyetlerin önemli ölçüde yükseleceğine işaret ediyor.
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    iPhone 15 fiyatları önemli ölçüde artış gösterecek Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yıl iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini bir dizi yenilik ve değişiklik ile duyuracak. iPhone 15 Pro modellerinin TSMC’nin 3nm sürecinde üretilen A17 Bionic yongasıyla gelmesi bekleniyor. Öte yandan standart modeller ise iPhone 14 Pro’larda gördüğümüz A16 Bionic yonga setine sahip olacak. Aktarılanlara göre iPhone 15 serisinin üretim maliyetlerinde önemli bir yükseliş söz konusu olacak ve bunlar da satış fiyatlarına yansıyacak.

    iPhone 15 serisinde fiyatlar artabilir

    Son gelen bilgilere göre iPhone 15 Pro üretim maliyeti yüzde 20, iPhone 15 ise yüzde 12 artacak. Bu artışın ana kalemi ise TSMC’den kaynaklanıyor. Zira TSMC, 3nm sürecine yeni geçmiş durumda ve tüm sıkıntıları da çözmüş değil. Dolayısıyla firmanın üretim maliyetlerinin yüksek olmasının faturası da müşterisi Apple’a yansıyor olacak. Fabrikasyonda yaşanılan maliyet artışının Apple’dan tüketiciye yansıması ise cüzdanlarda hissedilecek.

    Daha önceki haberlerimizde de iPhone 15 serisinin fiyatlarında ciddi bir artış beklendiğini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise maliyetlerin ne derecede arttığını gösteren bilgiler söz konusu. Eğer Apple, iPhone satışlarından elde ettiği kar marjını korumak istiyorsa üretim maliyetindeki artışı son kullanıcıya yönlendirebilir. Ancak şimdilik tüm bunların sadece spekülasyon olduğunu unutmamak gerek. Eylül’e kadar daha zaman var ve fiyat artışlarının olup olmayacağı Apple’ın açıklayacağı finansal sonuçlar ile ilişkili olacaktır. Daha fazla ayrıntı mevcut olur olmaz iPhone 15 Pro fiyatı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağız.

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