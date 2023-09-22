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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 kutusunda gizli filigran: Yalnızca morötesi ışıkla görülebiliyor!

    Apple, sahte iPhone satışlarını önlemek için iPhone 15 serisinde ilgi çekici bir yöntem kullandı. iPhone 15 ve 15 Pro kutusu, ultraviyole ışıkla fark edilebilen bir kod içeriyor.
    iphone 15 kutusu gizli filigran uv morötesi ışık Tam Boyutta Gör
    Apple, dolandırıcılar için iPhone 15 kutularında ekstra önlemler aldı. Perakende çalışanlarına ve tüketicilere telefonun gerçek olduğunu doğrulamaları için yeni bir yol sunuyor. Ancak, yalnızca UV ışığı altında görülebiliyor.

    Morötesi ışıkla fark edilebilen filigran ve QR kod

    Dolandırıcılar, iPhone’ların kutusunu da birebir taklit ediyor, ambalajlarına kadar her detayı orijinaline çok yakın hazırlıyorlar. Apple, sahte iPhone satışlarına son vermek amacıyla iPhone 15 kutularına yeni bir görünmez filigran sistemi ekledi. Sosyal medyada paylaşılan videoda görüleceği üzere iPhone 15 kutusu üzerine morötesi ışık tutulduğunda cihazın orijinal olduğunu ortaya çıkaran QR kodla birlikte filigranlar beliriyor.

    Dolandırıcılar, filigranı kopyalayabilir ancak QR kod, bu sistemi daha güvenli kılan şey. Çünkü büyük olasılıkla dolandırıcıların kolayca kopyalayamayacağı, sistem tarafından doğrulanan bir kod içeriyor.

    iPhone 15 serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı

    Apple Türkiye, 22 Eylül itibarıyla iPhone 15 serisini ön siparişe açtı. iPhone 15 Pro stokları Türkiye’de de hızlı bir şekilde tükendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 14 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 14 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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