iPhone 15 kutusunda gizli filigran: Yalnızca morötesi ışıkla görülebiliyor!

- Morötesi ışıkla fark edilebilen filigran ve QR kod
- iPhone 15 serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı
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Morötesi ışıkla fark edilebilen filigran ve QR kod
Dolandırıcılar, iPhone’ların kutusunu da birebir taklit ediyor, ambalajlarına kadar her detayı orijinaline çok yakın hazırlıyorlar. Apple, sahte iPhone satışlarına son vermek amacıyla iPhone 15 kutularına yeni bir görünmez filigran sistemi ekledi. Sosyal medyada paylaşılan videoda görüleceği üzere iPhone 15 kutusu üzerine morötesi ışık tutulduğunda cihazın orijinal olduğunu ortaya çıkaran QR kodla birlikte filigranlar beliriyor.
Dolandırıcılar, filigranı kopyalayabilir ancak QR kod, bu sistemi daha güvenli kılan şey. Çünkü büyük olasılıkla dolandırıcıların kolayca kopyalayamayacağı, sistem tarafından doğrulanan bir kod içeriyor.
iPhone 15 serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı
Apple Türkiye, 22 Eylül itibarıyla iPhone 15 serisini ön siparişe açtı. iPhone 15 Pro stokları Türkiye’de de hızlı bir şekilde tükendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.