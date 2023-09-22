iPhone 15 kutusunda gizli filigran: Yalnızca morötesi ışıkla görülebiliyor!

Tam Boyutta Gör Apple, dolandırıcılar için iPhone 15 kutularında ekstra önlemler aldı. Perakende çalışanlarına ve tüketicilere telefonun gerçek olduğunu doğrulamaları için yeni bir yol sunuyor. Ancak, yalnızca UV ışığı altında görülebiliyor.

Morötesi ışıkla fark edilebilen filigran ve QR kod

Dolandırıcılar, iPhone’ların kutusunu da birebir taklit ediyor, ambalajlarına kadar her detayı orijinaline çok yakın hazırlıyorlar. Apple, sahte iPhone satışlarına son vermek amacıyla iPhone 15 kutularına yeni bir görünmez filigran sistemi ekledi. Sosyal medyada paylaşılan videoda görüleceği üzere iPhone 15 kutusu üzerine morötesi ışık tutulduğunda cihazın orijinal olduğunu ortaya çıkaran QR kodla birlikte filigranlar beliriyor.

Dolandırıcılar, filigranı kopyalayabilir ancak QR kod, bu sistemi daha güvenli kılan şey. Çünkü büyük olasılıkla dolandırıcıların kolayca kopyalayamayacağı, sistem tarafından doğrulanan bir kod içeriyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ön siparişe açıldı 12 sa. önce eklendi

iPhone 15 serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı

Apple Türkiye, 22 Eylül itibarıyla iPhone 15 serisini ön siparişe açtı. iPhone 15 Pro stokları Türkiye’de de hızlı bir şekilde tükendi.

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iPhone 15 kutusunda gizli filigran: UV ışığıyla görülebiliyor!