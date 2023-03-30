iPhone 15 Pro Max’e özel periskop kameraya Largan imzası

iPhone 15 Pro Max'in periskop kamerası Largan'a emanet
Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun son paylaştığı bilgilere göre iPhone 15 Pro Max'e özel olacak periskop kamera lensi yalnızca Largan tarafından tedarik edilecek. Largan, kamera lensi üretimi bakımından dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alıyor. iPhone'un bir periskop lensi alacağına dair söylentiler, bundan yıllar öncesine uzansa da son bilgiler bu kameranın sadece iPhone 15 Pro Max'te olacağını söylüyor.
Largan, lenslerden kazanamayacak
Kuo’ya göre Largan'ın sevk ettiği periskop kamera lenslerinin ortalama satış fiyatı 4 dolar civarında (prizmalar dahil) ve bu da piyasadaki 4,5 ila 5 dolar veya daha yüksek olan ortalama fiyatın oldukça altında. Kuo, "4 dolarlık fiyat, Largan'ın periskop kamera lensinden kâr edemeyeceği anlamına geliyor" diyor.
İleriye dönük olarak Kuo, 2024'teki her iki iPhone 16 Pro modelinin de iPhone 15 Pro Max'te kullanılanla aynı veya benzer periskop lensi kullanacağına ve Apple'ın bazı üst düzey donanım özelliklerini pahalı modellere ayırarak standart ve Pro modellerini birbirinden ayırma eğilimini sürdüreceğine inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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