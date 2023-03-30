iPhone 15 Pro Max’e özel periskop kameraya Largan imzası

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi bu sene de Eylül ayında yeni iPhone serisi piyasaya adımını atacak. iPhone 15 ailesi çeşitli sızıntılar ışığında şekillenirken gelen son bilgiler iPhone 15 Pro Max modeline odaklanıyor. Sadece bu modelde olacağı söylenen periskop kamera lensi için yeni bilgiler paylaşılmış durumda.

iPhone 15 Pro Max'in periskop kamerası Largan'a emanet

Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun son paylaştığı bilgilere göre iPhone 15 Pro Max'e özel olacak periskop kamera lensi yalnızca Largan tarafından tedarik edilecek. Largan, kamera lensi üretimi bakımından dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alıyor. iPhone'un bir periskop lensi alacağına dair söylentiler, bundan yıllar öncesine uzansa da son bilgiler bu kameranın sadece iPhone 15 Pro Max'te olacağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bir periskop sisteminde, telefoto lense giren ışık açılı bir ayna tarafından kameranın görüntü sensörüne doğru yansıtılıyor. Işığın hareket yönündeki değişiklik sayesinde telefoto kurulumu bulanıklık olmadan daha fazla kayıpsız yakınlaştırma yapılmasını sağlıyor. Bu sistemi Android camiasının tepe modellerinde bir süredir görüyoruz.

Largan, lenslerden kazanamayacak

Kuo’ya göre Largan'ın sevk ettiği periskop kamera lenslerinin ortalama satış fiyatı 4 dolar civarında (prizmalar dahil) ve bu da piyasadaki 4,5 ila 5 dolar veya daha yüksek olan ortalama fiyatın oldukça altında. Kuo, "4 dolarlık fiyat, Largan'ın periskop kamera lensinden kâr edemeyeceği anlamına geliyor" diyor.

İleriye dönük olarak Kuo, 2024'teki her iki iPhone 16 Pro modelinin de iPhone 15 Pro Max'te kullanılanla aynı veya benzer periskop lensi kullanacağına ve Apple'ın bazı üst düzey donanım özelliklerini pahalı modellere ayırarak standart ve Pro modellerini birbirinden ayırma eğilimini sürdüreceğine inanıyor.

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iPhone 15 Pro Max’e özel olan kamera detaylanıyor