iPhone 15 maket modelleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarım ve renkler

Tam Boyutta Gör iPhone 15 ve iPhone 15 Pro maket modellerinden oluşan yeni görsel, yakında çıkacak yeni iPhone’ların tasarımına daha yakından bakmamızı sağlıyor.

iPhone 15 Pro Max, serinin en popüler modeli olacak 1 gün önce eklendi

Görseller, şimdiye kadar gerçekleşen sızıntıları doğrulayacak nitelikte; iPhone 15’in tasarımını farklı renk seçeneklerini gösteriyor. Yeni iPhone’ların çerçevesi açıkça görülür derecede daha yumuşak kenarlara ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacağı görülüyor. Apple’ın bu yıl iPhone 15 modelleri için daha yumuşak, solgun bir renk paleti tercih ettiği de görülüyor.

iPhone 15 renk seçenekleri

iPhone 15’in siyah, pembe, sarı, mavi, yeşil renk ile geleceği kesinleşti ancak başka renk seçenekleri de olabilir. iPhone 15 Pro modelinin ise gümüş, gri, siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor ki Apple Wonderlust etkinliği duyurusu için hazırlanan duvar kağıdında tüm bu renkler mevcut.

iPhone 15, 12 Eylül'de tanıtılacak

Biraz daha yuvarlatılmış çerçeve ve düğmeler dışında paslanmak çelikten titanyum tasarıma geçiş dışında 2023 iPhone modelleri tasarımsal önemli bir değişiklik sunmayacak. Apple, iPhone 14 Pro ile tanıttığı dinamik adayı bu sene tüm modellere dahil edecek. 15 Pro’lara özel olarak Apple Watch’taki eylem düğmesini telefonda da göreceğiz. iPhone 15 ve 15 Plus’ta 48MP kamera, iPhone 15 Pro Max’te periskop kamera bekleniyor. 12 Eylül Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini göreceğiz.

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