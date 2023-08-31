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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 maket modelleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarım ve renkler

    Apple, 12 Eylül Wonderlust etkinliğinde iPhone 15'leri tanıtacak. Lansman öncesinde yeni tasarım ve renk seçeneklerini gösteren iPhone 15 ve 15 Pro maket (dummy) modelleri ortaya çıktı.
    iPhone 15 maket (dummy) görselleri tasarım ve renkler Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro maket modellerinden oluşan yeni görsel, yakında çıkacak yeni iPhone’ların tasarımına daha yakından bakmamızı sağlıyor.

    Görseller, şimdiye kadar gerçekleşen sızıntıları doğrulayacak nitelikte; iPhone 15’in tasarımını farklı renk seçeneklerini gösteriyor. Yeni iPhone’ların çerçevesi açıkça görülür derecede daha yumuşak kenarlara ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacağı görülüyor. Apple’ın bu yıl iPhone 15 modelleri için daha yumuşak, solgun bir renk paleti tercih ettiği de görülüyor.

    iPhone 15 renk seçenekleri

    iPhone 15’in siyah, pembe, sarı, mavi, yeşil renk ile geleceği kesinleşti ancak başka renk seçenekleri de olabilir. iPhone 15 Pro modelinin ise gümüş, gri, siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor ki Apple Wonderlust etkinliği duyurusu için hazırlanan duvar kağıdında tüm bu renkler mevcut.

    iPhone 15, 12 Eylül'de tanıtılacak

    Biraz daha yuvarlatılmış çerçeve ve düğmeler dışında paslanmak çelikten titanyum tasarıma geçiş dışında 2023 iPhone modelleri tasarımsal önemli bir değişiklik sunmayacak. Apple, iPhone 14 Pro ile tanıttığı dinamik adayı bu sene tüm modellere dahil edecek. 15 Pro’lara özel olarak Apple Watch’taki eylem düğmesini telefonda da göreceğiz. iPhone 15 ve 15 Plus’ta 48MP kamera, iPhone 15 Pro Max’te periskop kamera bekleniyor. 12 Eylül Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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