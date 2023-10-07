iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerindeki ekran yanması sorunu büyüyor

Tam Boyutta Gör Mydrivers web sitesi, birçok iPhone 15 Pro kullanıcısının şikayetlerini gündeme getirerek, cihazlardaki ekran yanması probleminin büyük bir sorun haline geldiğini doğrulayan fotoğraflar yayınladı.

iOS 17.0.3 yayınlandı: iPhone 15 ısınma sorunu çözüldü! 2 gün önce eklendi

Sorunun yazılımsal olması ümit ediliyor

Isınma ve kötü çalışan hoparlörlere ek olarak, kullanıcılar aktif olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in ekranının kullanıma başladıktan birkaç gün sonra yanabileceğini bildiriyorlar. Mydrivers'ın haberine göre, birçok iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcısı şu anda Çin'de ve dünyanın başka ülkelerinde ekran yanması sorunu yaşıyor. İlginç bir şekilde, bazı durumlarda ekran açıldıktan hemen sonra bu hale geliyor.

Bunun iPhone 15 Pro'nun ekranında bir donanım hatası olmadığı, yani gerçek bir yanma olmadığı, ancak bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebilecek bir şey olduğu konusunda hala umut var. Apple ise geleneğini bozmayarak bu can sıkıcı konu hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

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iPhone 15 Pro modellerindeki ekran yanması sorunu büyüyor