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    iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerindeki ekran yanması sorunu büyüyor

    Henüz iki hafta önce satışa sunulan iPhone 15 akıllı telefonlarda yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılar ekran yanması sorunundan şikayetçi durumdalar.
    iPhone 15 Pro modellerindeki ekran yanması sorunu büyüyor Tam Boyutta Gör
    Mydrivers web sitesi, birçok iPhone 15 Pro kullanıcısının şikayetlerini gündeme getirerek, cihazlardaki ekran yanması probleminin büyük bir sorun haline geldiğini doğrulayan fotoğraflar yayınladı.

    Sorunun yazılımsal olması ümit ediliyor

    Isınma ve kötü çalışan hoparlörlere ek olarak, kullanıcılar aktif olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in ekranının kullanıma başladıktan birkaç gün sonra yanabileceğini bildiriyorlar. Mydrivers'ın haberine göre, birçok iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcısı şu anda Çin'de ve dünyanın başka ülkelerinde ekran yanması sorunu yaşıyor. İlginç bir şekilde, bazı durumlarda ekran açıldıktan hemen sonra bu hale geliyor.

    iPhone 15 Pro modellerindeki ekran yanması sorunu büyüyor
    Bunun iPhone 15 Pro'nun ekranında bir donanım hatası olmadığı, yani gerçek bir yanma olmadığı, ancak bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebilecek bir şey olduğu konusunda hala umut var. Apple ise geleneğini bozmayarak bu can sıkıcı konu hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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