iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerindeki ekran yanması sorunu büyüyor

Sorunun yazılımsal olması ümit ediliyor
Isınma ve kötü çalışan hoparlörlere ek olarak, kullanıcılar aktif olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in ekranının kullanıma başladıktan birkaç gün sonra yanabileceğini bildiriyorlar. Mydrivers'ın haberine göre, birçok iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcısı şu anda Çin'de ve dünyanın başka ülkelerinde ekran yanması sorunu yaşıyor. İlginç bir şekilde, bazı durumlarda ekran açıldıktan hemen sonra bu hale geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.