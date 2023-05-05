iPhone 15 Pro’nun beklenen özelliği kesin olarak rafa kalktı

Tam Boyutta Gör Eylül ayından tanıtılacak olan iPhone 15 serisinden giderek daha fazla bilgi gelmeye devam ediyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde olacağı söylenen katı hal düğmelerinin ise geleceği netleşmiş gibi duruyor. Apple tedarikçisi Cirrus Logic tarafından yayınlanan raporda katı hal düğmelerinin iPhone 15 Pro modellerinde olmayacağı doğrulandı.

Normal tuşlarla devam

Cirrus Logic’in hissedarlarla paylaştığı raporunda “Tartıştığımız HPMS fırsatları arasında, önceki hissedar mektuplarında bahsettiğimiz yeni bir ürünün bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor, ancak artık planlandığı gibi piyasaya çıkması beklenmiyor. Şu anda müşterimizin bu ürünle ilgili gelecek planları konusunda sınırlı bir görünürlüğe sahip olduğumuz için, bu bileşenle ilgili geliri iç modelimizden çıkarıyoruz." ifadesi yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Cirrus Logic’in bahsettiği HPMS, iPhone'lardaki Taptic Engine için yüksek performanslı, karma sinyal çiplerini ifade ediyor. Apple, Cirrus Logic'in en büyük müşterisi ve tek başına firmanın gelirinin neredeyse yüzde 80’ini oluşturmakta. Analistler Cirrus Logic’in bahsettiği şeyin esasında katı hal düğmelerine atıfta bulunduğunu söylüyorlar. Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz aylarda iPhone 15 Pro modellerinin katı hal düğmelerine basıldığında dokunsal geri bildirim sağlayan iki ek Taptic Engine ile donatılacağını ve Cirrus Logic'in muhtemelen ilgili bileşenleri tedarik edeceğini söylemişti.

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Ancak geçtiğimiz ay Kuo, iPhone 15 Pro modellerinin "seri üretim öncesi çözülmemiş teknik sorunlar" nedeniyle başlangıçta söylendiği gibi artık dokunmatik katı hal düğmelerine sahip olmayacağını belirtti. Bunun yerine geleneksel fiziksel tuşların kullanımına devam edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sesli/Sessiz anahtarının yeni bir düğmeyle değiştirileceği ve bu düğmenin Apple Watch Ultra'daki Eylem düğmesi gibi özelleştirilebileceği iddia ediliyor.

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