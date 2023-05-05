iPhone 15 Pro’nun beklenen özelliği kesin olarak rafa kalktı

Cirrus Logic’in hissedarlarla paylaştığı raporunda “Tartıştığımız HPMS fırsatları arasında, önceki hissedar mektuplarında bahsettiğimiz yeni bir ürünün bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor, ancak artık planlandığı gibi piyasaya çıkması beklenmiyor. Şu anda müşterimizin bu ürünle ilgili gelecek planları konusunda sınırlı bir görünürlüğe sahip olduğumuz için, bu bileşenle ilgili geliri iç modelimizden çıkarıyoruz." ifadesi yer alıyor.
Ancak geçtiğimiz ay Kuo, iPhone 15 Pro modellerinin "seri üretim öncesi çözülmemiş teknik sorunlar" nedeniyle başlangıçta söylendiği gibi artık dokunmatik katı hal düğmelerine sahip olmayacağını belirtti. Bunun yerine geleneksel fiziksel tuşların kullanımına devam edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sesli/Sessiz anahtarının yeni bir düğmeyle değiştirileceği ve bu düğmenin Apple Watch Ultra'daki Eylem düğmesi gibi özelleştirilebileceği iddia ediliyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah