iPhone 15 Pro'nun yeni tuşu özelleştirilebilir olacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 15 serisinde özellikle de Pro modellerde tasarım değişikliğine gitmesi bekleniyor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’te fiziksel tuşlar olmayacağı gibi sessize alma anahtarı da olmayacak. Bunun yerine, Apple Watch Ultra gibi özelleştirilebilir eylem düğmesi göreceğiz.

iPhone'un sevilen tuşu, 16 yıl sonra ilk kez değişiyor! 1 hf. önce eklendi

Eylem düğmesi iPhone 15 Pro modellere geliyor

2007’den beri her iPhone modelinde olan sessize alma anahtarı, iPhone 15 ile birlikte yerini eylem tuşuna (action button) bırakacak. Apple Watch Ultra’da olduğu gibi bu tuşa kolay erişim için çeşitli işlevler atanabileceği söyleniyor.

Sessize alma dışında rahatsız etme modunu etkinleştirme, el fenerini açma, düşük güç moduna alma, karanlık/aydınlık moda geçme, bildirim veya denetim merkezine erişme, kamerayı açma gibi kısayollar atanabilecek. Aslında bu işlevlerin çoğu iOS 14 ile birlikte erişilebilirlik özelliği olarak “Back Tap (Arkaya Dokun)” sunulmuştu ve hatta sosyal medya platformlarında iPhone’un gizli tuşu olarak çok büyütülmüştü. Şimdi bu özellik, gerçekten tuş olarak bulunacak.

Ses tuşları da titreşimli geri bildirim verecek

Ancak, iPhone 15 Pro’nun eylem düğmesi telefonun şarjı bittikten sora bir süre daha çalışmaya devam edecek. Eylem düğmesine ek olarak, ses yüksekliğini ayarlamak için tek bir ses tuşu olacak. Ses açıp kısmaya yarayan tuşlar, katı hal tasarımına sahip olacak. Yani, fiziksel basılabilen bir tuş yerine titreşimli geri bildirim alacağımız bir tuş olacak.

Standart modellerde olmayacak

Bu değişiklikler, Pro modellerine özel olacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için sessize alma anahtarı ve iki ses düğmesi yerini koruyacak.

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iPhone 15 Pro'nun yeni düğmesi özelleştirilebilir olacak