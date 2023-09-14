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    iPhone 15 Pro, özelleştirilebilir eylem düğmesi ile geliyor: Sessize almaktan fazlası!

    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, yanda sessize alma anahtarı yerine eylem düğmesi ile geliyor. Peki, 15 Pro'nun action button olarak adlandırılan yeni tuşu tam olarak ne işe yarıyor?
    iPhone 15 Pro Eylem düğmesi Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 Pro modellerinde 2007’den bu yana iPhone’ların vazgeçilmezi olan sessize alma anahtarının yerini alan yeni eylem düğmesi sunuyor. Basıldığında titreşimli geri bildirim veren, Dinamik Ada üzerinde de işlevini gösteren bu tuş, özelleştirilebiliyor. İşte iPhone 15 Pro Max Action button nedir, nasıl çalışıyor?

    iPhone 15 Pro Eylem düğmesi ne işe yarıyor?

    iPhone 15 Pro Action button nedir, ne işe yarıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 Pro’lara özel olan Eylem düğmesi ile sessize alma anahtarını daha fonksiyonel kıldı. Eylem tuşu, varsayılan olarak sessize alma görevi görüyor; tek basarsanız telefonun sesini kapatıp açıyor. Action button, hızlıca kamerayı başlatma, el fenerini açma, sesli not kaydetme, odak modunu değiştirme, kestirmeleri çalıştırma gibi şeyleri yapmak üzere programlanabiliyor. Büyüteç gibi erişilebilirlik seçenekleri de ayarlanabiliyor.
    • Odak modu geçişi
    • Kamera uygulamasını başlatma
    • Sesli Not başlatma
    • El fenerini açma
    • Çeviri başlatma
    • Büyüteci açma
    • Sessize alma
    • Belirli bir kestirmeyi açma
    • Erişilebilirlik özelliğini etkinleştirme

    Standart iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde geleneksel zil/sessiz anahtarı yer almaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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