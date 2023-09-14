iPhone 15 Pro, özelleştirilebilir eylem düğmesi ile geliyor: Sessize almaktan fazlası!

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, yanda sessize alma anahtarı yerine eylem düğmesi ile geliyor. Peki, 15 Pro'nun action button olarak adlandırılan yeni tuşu tam olarak ne işe yarıyor?