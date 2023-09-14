iPhone 15 Pro, özelleştirilebilir eylem düğmesi ile geliyor: Sessize almaktan fazlası!

iPhone 15 Pro Eylem düğmesi ne işe yarıyor?
- Odak modu geçişi
- Kamera uygulamasını başlatma
- Sesli Not başlatma
- El fenerini açma
- Çeviri başlatma
- Büyüteci açma
- Sessize alma
- Belirli bir kestirmeyi açma
- Erişilebilirlik özelliğini etkinleştirme
Standart iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde geleneksel zil/sessiz anahtarı yer almaya devam ediyor.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.