iPhone 15 Pro ve Pro Max, Wi-Fi 6E desteği ile geldi: Ne avantajları var?

iPhone 15 Pro modelleri yeni nesil Wi-Fi 6E bağlantısını destekleyen ilk Apple telefonlar olarak karşımıza çıktı. Buna karşın iPhone 15'in standart modelleri Wi-Fi 6 ile sınırlı. Pro'lar artık kullanıcılara 2 kata kadar daha fazla hız sunan kablosuz ağ performansı sağlayacak.
Wi-Fi 6E'nin ne gibi artıları var?
Wi-Fi 6E teknolojisi, uyumlu yönlendirici üzerinden 6 GHz bandını kullanarak daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor. Ayrıca ek spektrumun, mevcut 2.4G Hz ve 5 GHz dalgalarının ötesinde çok daha fazla hava sahası sağladığını belirtelim. Bu da Wi-Fi 6E'yi destekleyen cihazlar için daha fazla bant genişliği ve daha az parazit demek.
Apple, 2022 yılı itibarıyla cihazlarında Wi-Fi 6E desteği sunmaya başladı. Bu yeni nesil kablosuz ağ teknolojisi M2 çipe sahip en son iPad Pro modellerinde, M2 Pro/M2 Max işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro'larda, Mac mini 2023'te, Mac Studio'da ve M2 Ultra işlemcili Mac Pro'da mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.