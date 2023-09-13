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    iPhone 15 Pro ve Pro Max, Wi-Fi 6E desteği ile geldi: Ne avantajları var?

    Apple'ın dün tanıttığı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max şirketin Wi-Fi 6E desteği sunan ilk akıllı telefonları oldu. Peki bu modellerde sunulan Wi-Fi 6E ne gibi avantajlar sağlıyor?
    iPhone 15 Pro serisi Wi-Fi 6E desteği sunuyor: Ne avantajları var Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a göre belirgin avantajlara sahip olduğunu biliyoruz. Titanyum tasarım, A17 Pro çip, geliştirilmiş kamera, daha hızlı USB-C bağlantı noktası ve Eylem Düğmesi'ni buna örnek olarak sayabiliriz. Ancak daha fazlası da var.

    iPhone 15 Pro modelleri yeni nesil Wi-Fi 6E bağlantısını destekleyen ilk Apple telefonlar olarak karşımıza çıktı. Buna karşın iPhone 15'in standart modelleri Wi-Fi 6 ile sınırlı. Pro'lar artık kullanıcılara 2 kata kadar daha fazla hız sunan kablosuz ağ performansı sağlayacak.

    iPhone 15 Pro serisi Wi-Fi 6E desteği sunuyor: Ne avantajları var Tam Boyutta Gör

    Wi-Fi 6E'nin ne gibi artıları var?

    Wi-Fi 6E teknolojisi, uyumlu yönlendirici üzerinden 6 GHz bandını kullanarak daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor. Ayrıca ek spektrumun, mevcut 2.4G Hz ve 5 GHz dalgalarının ötesinde çok daha fazla hava sahası sağladığını belirtelim. Bu da Wi-Fi 6E'yi destekleyen cihazlar için daha fazla bant genişliği ve daha az parazit demek.

    Apple, 2022 yılı itibarıyla cihazlarında Wi-Fi 6E desteği sunmaya başladı. Bu yeni nesil kablosuz ağ teknolojisi M2 çipe sahip en son iPad Pro modellerinde, M2 Pro/M2 Max işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro'larda, Mac mini 2023'te, Mac Studio'da ve M2 Ultra işlemcili Mac Pro'da mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    kulaklık kulağımı acıtıyor digitürk kutu iade edilmezse ne olur vajinada beyaz nokta geçersiz api istek parametresi yurtdışı playstation 5

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