iPhone 15 Pro ne kadar hızlı olacak? İşte yeni A17 Bionic yongası

Tam Boyutta Gör iPhone 15 serisinin ilgi odağı olacağı 12 Eylül 'Wonderlust' etkinliğinde yeni A17 Bionic yongasının da görücüye çıkması bekleniyor. Yeni işlemci ne yazık ki geçen sene de olduğu gibi dört modele de güç vermeyecek; sadece daha premium olan 'Pro' versiyonları yeni yongaya sahip olacakken, A16 Bionic temel modelleri besleyecek.

Bununla birlikte bu yıl, iki yonga seti arasında büyük farklar görmeyi bekliyoruz ve şu anda karşılaştırmak için herhangi bir meşru performans veya güç verimliliği istatistiğimiz olmasa da, ikisi arasında var olacağına inandığımız dört temel özelliğe odaklanacağız.

Yeni üretim tekniği (TSMC N3P vs N4P)

Apple muhtemelen A17 Bionic'in seri üretimi için kullanılan TSMC'nin 3nm sürecine odaklanacak ve etkinlikte bundan bahsedecek. Çoğunuzun bildiği gibi, gelişmiş bir üretim sürecinin yonga setinin performansı ve enerji verimliliği üzerinde doğrudan olumlu etkileri bulunuyor. Bununla birlikte, A16 Bionic'in aslında 4nm olarak pazarlanan 5nm'lik bir silikon olduğuna dair raporlar vardı, bu nedenle A17 Bionic'in 'gerçek' bir 3nm çip olduğunu varsayarsak, ikisi arasındaki farklar daha belirgin olacak diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör TSMC'nin yeni teknolojisinin en büyük özelliği verimlilik tarafında diyebiliriz. N5 üretim sürecine kıyasla 3nm yani N3P sürecinde yüzde 30'a varan daha az enerji tüketimi veya aynı tüketim seviyesinde yüzde 15'e varan performans kazanımı söz konusu. Bu nedenle iPhone 15 Pro veya Pro Max’e geçiş yapan kullanıcılar hem pil süresinde hem de performansta artışların olduğunu fark edecektir. Bir diğer önemli nokta da ısınma tarafında olacak ve Pro modeller yük altında daha az ısınacak.

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Ek olarak A17 Bionic, 3nm sürecinde üretilen ilk işlemci olacak. Geçtiğimiz günlerde MediaTek, kendi 3nm işlemcisinin duyurusu yapmış olsa da bir ürünü duyurmakla cihazlarda kullanmak arasında fark var. TSMC’nin 3nm üretim bantlarının neredeyse tamamının Apple’a tahsis edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla 3nm süreci Apple’a bir süreliğine özel olacak. Muhtemelen 2024 yılında diğer firmalar da TSMC’nin 3mn bantlarını kullanamaya başlayacaktır.

Daha güçlü GPU ile oyunlarda yüksek performans

Tam Boyutta Gör Apple’ın A17 Bionic ile en azından işlemci yani CPU çekirdeğinin yapılandırmasında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Dolayısıyla bu nesilde de iki performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan 6 çekirdekli bir CPU yapılandırması bekliyoruz. Öte yandan özellikle oyun performansını etkileyen GPU tarafında ise bir süredir yükseltmelerin olacağı belirtiliyor. Aktarılanlara göre A17 Bionic’te 6 çekirdekli bir GPU görebiliriz. A16 Bionic’deki GPU ise 5 çekirdekliydi.

Söylentilerdeki bir diğer fark ise performans çekirdeklerinin 3.70GHz frekansında çalışacağının söylenmesiydi ki bu da A16 Bionic'in performans çekirdeklerinin 3.46GHz hızından biraz daha yüksek olmasını sağlıyor. Apple, birkaç yıldır 6 çekirdekli bir CPU'nun hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli kıyaslamalarda 8 çekirdekli rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini kanıtladı. Ancak aynı şey GPU tarafı için söylenemez.

Daha fazla RAM

Tam Boyutta Gör Bazı söylentiler Apple'ın geçen yıl olduğu gibi LPDDR5 teknolojisini kullanırken iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'teki RAM miktarını 6GB ile sınırlamaya devam edeceğine inanıyor. Ancak TrendForce tarafından yayınlanan bir teknik özellik karşılaştırması, A17 Bionic'in 8GB RAM'e sahip olacağını gösteriyo. A16 Bionic ile gönderileceği söylenen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile Apple'ın üretim maliyetlerinden tasarruf etmek için geçen yılki donanımı yeniden kullanması muhtemel.

Işın izleme desteği

A16 Bionic, 2022'deki resmi lansmanından önce Apple mühendisleri tarafından ışın izleme üzerinde test ediliyordu ve bu konuda çeşitli raporlar geliyordu. Ancak testler sonuca ulaşmadı ve A16 Bionic’te ışın izleme desteğini göremedik. Bunun olmamasının bir nedeni de ışın izlemenin yoğun bir iş yükü olmasından kaynaklanıyor. Apple muhtemelen daha iyi görsele sahip oyunlar yerine daha uzun pil ve daha serin bir yonga tercihinde bulundu.

TSMC'nin yeni nesil 3nm süreci ile performans ve termal bütçe kapasitesi arttığından Apple, A17 Bionic’te ışın izlemeye destek verebilir. Yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 ışın izleme desteğine sahip olacak, bu nedenle A17 Bionic'in iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten aynı görsel iyileştirmeleri sağlaması yerinde bir karar olacaktır.

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