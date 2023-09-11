iPhone 15 Pro ne kadar hızlı olacak? İşte yeni A17 Bionic yongası

- Yeni üretim tekniği (TSMC N3P vs N4P)
- Daha güçlü GPU ile oyunlarda yüksek performans
- Daha fazla RAM
- Işın izleme desteği
- Yorumlar
Bununla birlikte bu yıl, iki yonga seti arasında büyük farklar görmeyi bekliyoruz ve şu anda karşılaştırmak için herhangi bir meşru performans veya güç verimliliği istatistiğimiz olmasa da, ikisi arasında var olacağına inandığımız dört temel özelliğe odaklanacağız.
Yeni üretim tekniği (TSMC N3P vs N4P)
Apple muhtemelen A17 Bionic'in seri üretimi için kullanılan TSMC'nin 3nm sürecine odaklanacak ve etkinlikte bundan bahsedecek. Çoğunuzun bildiği gibi, gelişmiş bir üretim sürecinin yonga setinin performansı ve enerji verimliliği üzerinde doğrudan olumlu etkileri bulunuyor. Bununla birlikte, A16 Bionic'in aslında 4nm olarak pazarlanan 5nm'lik bir silikon olduğuna dair raporlar vardı, bu nedenle A17 Bionic'in 'gerçek' bir 3nm çip olduğunu varsayarsak, ikisi arasındaki farklar daha belirgin olacak diyebiliriz.
Ek olarak A17 Bionic, 3nm sürecinde üretilen ilk işlemci olacak. Geçtiğimiz günlerde MediaTek, kendi 3nm işlemcisinin duyurusu yapmış olsa da bir ürünü duyurmakla cihazlarda kullanmak arasında fark var. TSMC’nin 3nm üretim bantlarının neredeyse tamamının Apple’a tahsis edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla 3nm süreci Apple’a bir süreliğine özel olacak. Muhtemelen 2024 yılında diğer firmalar da TSMC’nin 3mn bantlarını kullanamaya başlayacaktır.
Daha güçlü GPU ile oyunlarda yüksek performans
Söylentilerdeki bir diğer fark ise performans çekirdeklerinin 3.70GHz frekansında çalışacağının söylenmesiydi ki bu da A16 Bionic'in performans çekirdeklerinin 3.46GHz hızından biraz daha yüksek olmasını sağlıyor. Apple, birkaç yıldır 6 çekirdekli bir CPU'nun hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli kıyaslamalarda 8 çekirdekli rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini kanıtladı. Ancak aynı şey GPU tarafı için söylenemez.
Daha fazla RAM
Işın izleme desteği
A16 Bionic, 2022'deki resmi lansmanından önce Apple mühendisleri tarafından ışın izleme üzerinde test ediliyordu ve bu konuda çeşitli raporlar geliyordu. Ancak testler sonuca ulaşmadı ve A16 Bionic’te ışın izleme desteğini göremedik. Bunun olmamasının bir nedeni de ışın izlemenin yoğun bir iş yükü olmasından kaynaklanıyor. Apple muhtemelen daha iyi görsele sahip oyunlar yerine daha uzun pil ve daha serin bir yonga tercihinde bulundu.
TSMC'nin yeni nesil 3nm süreci ile performans ve termal bütçe kapasitesi arttığından Apple, A17 Bionic’te ışın izlemeye destek verebilir. Yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 3 ve Dimensity 9300 ışın izleme desteğine sahip olacak, bu nedenle A17 Bionic'in iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten aynı görsel iyileştirmeleri sağlaması yerinde bir karar olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.