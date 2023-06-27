iPhone 15 Pro ve Pro Max'in koruyucu kılıfı sızdırıldı

İşte iPhone 15 Pro ve Pro Max'in kılıf görselleri:
Twitter kullanıcısı Majin Bu tarafından paylaşılan başka bir video ise iPhone 15 Pro Max'in daha büyük kamera lenslerine ve daha büyük bir mikrofona sahip olacağını gösteriyor. Son olarak iPhone 15 Pro modelleri için söylentiye konu olan diğer tasarım güncellemeleri arasında ise titanyum kasa, hafif kavisli ön ve arka kenarlar, daha ince çerçeveler ve daha kalın bir kamera dizisi yer almakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D