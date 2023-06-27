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    iPhone 15 Pro ve Pro Max'in koruyucu kılıfı sızdırıldı

    iPhone 15 ailesinin merakla beklenen cihazlarından iPhone 15 Pro ve Pro Max'in koruyucu kılıflarının görselleri ortaya çıktı. İşte cihazların tasarımını da ortaya koyan o görseller:
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    iPhone 15 Pro ve Pro Max'in koruyucu kılıfı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, şimdilerde iPhone 15 serisi üzerinde çalışıyor. Titanyum kasa ile gelmesi beklenen seriden iPhone 15 Pro ve Pro Max'in ise yakın bir zamanda kılıf görselleri ortaya çıktı. Sızdırılan kılıf resimleri, cihazın tasarımını da onaylar nitelikte.

    İşte iPhone 15 Pro ve Pro Max'in kılıf görselleri:

    iPhone 15 Pro ve Pro Max'in koruyucu kılıfı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bir kısmı Weibo'da yayınlanan görseller, ‌iPhone 15 Pro‌'nun güç ve ses düğmelerinin iPhone 14 Pro modellerine göre biraz daha aşağıda konumlandırılacağını göstermekte. Mevcut modellerde Lightning bağlantı noktasının yerini alan iPhone 15 Pro'nun USB-C bağlantı noktası da biraz daha büyük bir alt kesik gerektiriyor gibi görünüyor. Yeni sessize alma düğmesinin ise yandan tutulması ve bir anahtar gibi kaydırılması gerekmediğinden, daha az yer kaplıyor gibi görünüyor. 

    Twitter kullanıcısı Majin Bu tarafından paylaşılan başka bir video ise iPhone 15 Pro Max'in daha büyük kamera lenslerine ve daha büyük bir mikrofona sahip olacağını gösteriyor. ‌Son olarak iPhone 15 Pro‌ modelleri için söylentiye konu olan diğer tasarım güncellemeleri arasında ise titanyum kasa, hafif kavisli ön ve arka kenarlar, daha ince çerçeveler ve daha kalın bir kamera dizisi yer almakta.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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