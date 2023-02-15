iPhone 15 Pro, yeni ekran tasarımı ile gelecek

- İnce çerçeve, kavisli ekran
- Dinamik ada tüm iPhone'larda
- iPhone 15 Plus, 14 Pro'ların özelliklerini alacak
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İnce çerçeve, kavisli ekran
Yeni iPhone’ların iPhone 14 serisiyle aynı ekran boyutlarında (6.7 ve 6.1 inç) olması bekleniyor. Ancak, iPhone 15 Pro, daha ince çerçevelere sahip olacak. Ayrıca ekran, Apple Watch’takine benzer şekilde kavisli gelebilir. Titanyum çerçeve ise hâlâ bekleniyor ancak kesinlik yok.
Dinamik ada tüm iPhone'larda
Bu tasarım değişikliklerinin çoğu Pro modellere özel olacak olsa da düz iPhone 15 ve büyük ekranlı iPhone 15 Plus modellerinde de güzel güncellemeler olacak. Şu an iPhone 14 Pro’larda olan dinamik adanın eklenmesi bekleniyor. Apple’ın ayrıca yeni iPhone’lar için daha da parlak ekran üzerinde çalıştığı biliniyor.
iPhone 15 Plus, 14 Pro'ların özelliklerini alacak
Bu yıl iPhone 14 Plus satışları Apple beklentilerinin oldukça altında kaldı. Analistler, Plus modelinin tüm iPhone 14 serisinin satışlarının %5’inden azını oluşturduğunu iddia ediyor. Apple, buna rağmen iPhone 15 Plus’ı tanıtmayı planlıyor. iPhone 14 Pro’daki dinamik ada ve 48MP kamera iPhone 15 Plus’ta olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah