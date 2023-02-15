Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 15 serisinde tasarım değişikliğine gitmesine bekleniyor ancak son sızıntılara göre şirket, yeni telefonlarında ufak değişiklikler yapacak. ShrimpApplePro, iPhone 15 hakkında bir dizi detay paylaştı.

iPhone 15 serisinin beklenen özellikleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

İnce çerçeve, kavisli ekran

Yeni iPhone’ların iPhone 14 serisiyle aynı ekran boyutlarında (6.7 ve 6.1 inç) olması bekleniyor. Ancak, iPhone 15 Pro, daha ince çerçevelere sahip olacak. Ayrıca ekran, Apple Watch’takine benzer şekilde kavisli gelebilir. Titanyum çerçeve ise hâlâ bekleniyor ancak kesinlik yok.

Dinamik ada tüm iPhone'larda

Bu tasarım değişikliklerinin çoğu Pro modellere özel olacak olsa da düz iPhone 15 ve büyük ekranlı iPhone 15 Plus modellerinde de güzel güncellemeler olacak. Şu an iPhone 14 Pro’larda olan dinamik adanın eklenmesi bekleniyor. Apple’ın ayrıca yeni iPhone’lar için daha da parlak ekran üzerinde çalıştığı biliniyor.

iPhone 15 Plus, 14 Pro'ların özelliklerini alacak

Bu yıl iPhone 14 Plus satışları Apple beklentilerinin oldukça altında kaldı. Analistler, Plus modelinin tüm iPhone 14 serisinin satışlarının %5’inden azını oluşturduğunu iddia ediyor. Apple, buna rağmen iPhone 15 Plus’ı tanıtmayı planlıyor. iPhone 14 Pro’daki dinamik ada ve 48MP kamera iPhone 15 Plus’ta olacak.

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iPhone 15 Pro, yeni ekran tasarımı ile gelecek