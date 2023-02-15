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    iPhone 15 Pro, yeni ekran tasarımı ile gelecek

    Apple, 2023 iPhone’larda da Pro modelleri tasarım noktasında ayıracak. iPhone 15 Pro serisi için yeni ekran tasarımı konuşuluyor.                                
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    iPhone 15 Pro yeni ekran tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 15 serisinde tasarım değişikliğine gitmesine bekleniyor ancak son sızıntılara göre şirket, yeni telefonlarında ufak değişiklikler yapacak. ShrimpApplePro, iPhone 15 hakkında bir dizi detay paylaştı.

    İnce çerçeve, kavisli ekran

    Yeni iPhone’ların iPhone 14 serisiyle aynı ekran boyutlarında (6.7 ve 6.1 inç) olması bekleniyor. Ancak, iPhone 15 Pro, daha ince çerçevelere sahip olacak. Ayrıca ekran, Apple Watch’takine benzer şekilde kavisli gelebilir. Titanyum çerçeve ise hâlâ bekleniyor ancak kesinlik yok.

    Dinamik ada tüm iPhone'larda

    Bu tasarım değişikliklerinin çoğu Pro modellere özel olacak olsa da düz iPhone 15 ve büyük ekranlı iPhone 15 Plus modellerinde de güzel güncellemeler olacak. Şu an iPhone 14 Pro’larda olan dinamik adanın eklenmesi bekleniyor. Apple’ın ayrıca yeni iPhone’lar için daha da parlak ekran üzerinde çalıştığı biliniyor.

    iPhone 15 Plus, 14 Pro'ların özelliklerini alacak

    Bu yıl iPhone 14 Plus satışları Apple beklentilerinin oldukça altında kaldı. Analistler, Plus modelinin tüm iPhone 14 serisinin satışlarının %5’inden azını oluşturduğunu iddia ediyor. Apple, buna rağmen iPhone 15 Plus’ı tanıtmayı planlıyor. iPhone 14 Pro’daki dinamik ada ve 48MP kamera iPhone 15 Plus’ta olacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 6 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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