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    iPhone 15 ve yeni Apple Watch serileri 22 Eylül’de Hepsiburada’da ön siparişe açılıyor

    Apple'ın yeni tanıtımını yaptığı iPhone 15, iPhone 15 Pro ve Apple Watch Series 9 cihazları 22 Eylül'de Hepsiburada üzerinden ön siparişe açılacak.                                    
    iPhone 15 serisi 22 Eylül’de Hepsiburada’da ön siparişe açılıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, 12 Eylül tarihindeki etkinliğinde yeni iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2’yi tanıttı. Apple’ın yeni cihazları, 22 Eylül’de Hepsiburada’da ön siparişe açılacak.

    iPhone 15 ve iPhone 15 Plus

    Yeni iPhone 15 serisi ile birlikte 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya geçiş yapıldı. Bu kamera ile çok daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebiliyor ve 2x optik zoom yapılabiliyor. Yeni nesil portre özelliği sayesinde iPhone 15 ile çekilen portre fotoğraflar çok daha doğal gözüküyor.

    iPhone 15 ve iPhone 15 Plus gücünü A16 Bionic işlemcisinden alıyor. Çentikli tasarım yerine Dinamik Ada’ya geçiş yapıldı. Lightning yuvası yerini USB-C’ye bıraktı.

    iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, 22 Eylül'de ön siparişe açılacak. 

    Ön sipariş vermek için: iPhone 15

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

    Apple’ın “Bugüne kadarki en Pro telefonumuz” diyerek lansa ettiği iPhone 15 Pro serisi ile ilk kez titanyum kasaya geçiş yapıldı. Bu sayede telefon daha dayanıklı ve daha hafif hale geldi. iPhone 15 Pro Max modeline 5x optik zoom seçeneği eklendi. Sessize alma tuşu yerine özelleştirilebilir eylem düğmesi kullanılmaya başlandı. iPhone 15 Pro’da kullanıaln A17 Pro yonga seti sayesinde Assassin's Creed Mirage ve Death Stranding gibi konsol seviyesinde oyunları oynatabileceği ifade ediliyor. iPhone 15 Pro serisinde USB 3 hızını destekleyen USB-C şarj yuvasına yer veriliyor.

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, 22 Eylül'de ön siparişe açılacak.

    Ön sipariş için: iPhone 15 Pro

    Apple Watch Series 9

    Apple Watch Series 9’da yenilenen S9 yonga setine geçiş yapıldı. Performansı arttı ve daha fazla depolama alanı sunmaya başladı. Series 9’da önceki modele kıyasla iki kat daha parlak ekrana geçiş yapılarak 2.000 nit maksimum parlaklık değerine ulaşıldı. Yeni kontrol özelliği sayesinde ekrana dokunmadan parmak hareketleriyle çağrı cevaplayabiliyor, mesajlara yanıt verebiliyor ve bildirimleri görüntüleyebiliyorsunuz. Hızlı şarj özelliği sayesinde kısa süreli şarj ile daha uzun kullanım süresi elde ediliyor. Siri, cihazın kendi donanımı üzerinde çalışıyor. Böylece daha hızlı ve daha doğru yanıtlar veriyor.

    Apple Watch Series 9, 22 Eylül'de ön siparişe açılacak.

    Ön sipariş için: Apple Watch Series 9

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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