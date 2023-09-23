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    Hepsiburada, iPhone 15 serisi için hızlı teslimat sözü veriyor

    Hepsiburada'da iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri "Yarın Kapıda" hizmetiyle ön siparişe açıldı. Yeni iPhone'lar 29 Eylül itibarıyla hızlı şekilde teslim edilecek.
    Hepsiburada, iPhone 15 serisi için hızlı teslimat sözü veriyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPhone 15 serisi Hepsiburada’da ön siparişe açıldı. Hepsiburada, 29 Eylül’de satışa çıkmasıyla birlikte yeni iPhone’ları “Yarın Kapında” hizmetiyle hızlı bir şekilde kapınıza getiriyor. Böylece iPhone 15 modellerini herkesten önce kullanma fırsatı elde edebilirsiniz.

    Satışa sunulan Apple ürünleri için satıcısı Hepsiburada olan siparişler, saat 19.00'a kadar verildiği takdirde “Yarın Kapında” ile ertesi gün teslim edilecek. Ön sipariş ürünlerinin gönderimine 29 Eylül’de başlanacak. Hepsiburada, hızlı teslimat sözünün yanı sıra özel ödeme seçenekleriyle müşterilerine kolaylıklar sağlıyor. Hepsiburada limitinizi kullanarak 3 taksit imkanıyla ön sipariş verebilirsiniz.

    Hepsiburada ön sipariş rekoru kırdı

    Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre; iPhone 15 serisi için yapılan ön sipariş rakamı, iPhone 14 serisinin 16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen lansman satışının 2 katına ulaştı. Seriye ait cihazlar için haber yayınlanana kadar verilen sipariş sayısı ise geçen seneye göre 10 kat artış gösterdi. Ön sipariş verilen Apple ürünleri arasında iPhone 15 Pro serinin en çok satın alınan ürünü oldu. iPhone 15 serisinin Hepsiburada üzerinden aldığı trafik de geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone 14’e göre yüzde 160 arttı.

    Ön sipariş vermek için:

    • iPhone 15
      Ön Sipariş Tarihi: 22 Eylül
      Satış Tarihi : 29 Eylül 
    • iPhone 15 Pro
      Ön Sipariş Tarihi: 22 Eylül
      Satış Tarihi : 29 Eylül
    •  Apple Watch Series 9
      Ön Sipariş Tarihi: 22 Eylül
      Satış Tarihi : 29 Eylül 
    • Apple Watch Ultra 2
      Ön Sipariş Tarihi: 22 Eylül
      Satış Tarihi : 29 Eylül 
    • Apple Watch SE
      Ön Sipariş Tarihi: 22 Eylül
      Satış Tarihi: 29 Eylül 
    • Airpods Pro 2. Nesil:
      Çok yakında sizlerle
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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