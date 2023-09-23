Hepsiburada, iPhone 15 serisi için hızlı teslimat sözü veriyor

Satışa sunulan Apple ürünleri için satıcısı Hepsiburada olan siparişler, saat 19.00'a kadar verildiği takdirde “Yarın Kapında” ile ertesi gün teslim edilecek. Ön sipariş ürünlerinin gönderimine 29 Eylül’de başlanacak. Hepsiburada, hızlı teslimat sözünün yanı sıra özel ödeme seçenekleriyle müşterilerine kolaylıklar sağlıyor. Hepsiburada limitinizi kullanarak 3 taksit imkanıyla ön sipariş verebilirsiniz.
Hepsiburada ön sipariş rekoru kırdı
Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre; iPhone 15 serisi için yapılan ön sipariş rakamı, iPhone 14 serisinin 16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen lansman satışının 2 katına ulaştı. Seriye ait cihazlar için haber yayınlanana kadar verilen sipariş sayısı ise geçen seneye göre 10 kat artış gösterdi. Ön sipariş verilen Apple ürünleri arasında iPhone 15 Pro serinin en çok satın alınan ürünü oldu. iPhone 15 serisinin Hepsiburada üzerinden aldığı trafik de geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone 14’e göre yüzde 160 arttı.
Ön sipariş vermek için:
- iPhone 15
Ön Sipariş Tarihi: 22 Eylül
Satış Tarihi : 29 Eylül
- iPhone 15 Pro
Ön Sipariş Tarihi: 22 Eylül
Satış Tarihi : 29 Eylül
- Apple Watch Series 9
Ön Sipariş Tarihi: 22 Eylül
Satış Tarihi : 29 Eylül
- Apple Watch Ultra 2
Ön Sipariş Tarihi: 22 Eylül
Satış Tarihi : 29 Eylül
- Apple Watch SE
Ön Sipariş Tarihi: 22 Eylül
Satış Tarihi: 29 Eylül
- Airpods Pro 2. Nesil:
Çok yakında sizlerle
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.