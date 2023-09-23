Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni iPhone 15 serisi Hepsiburada’da ön siparişe açıldı. Hepsiburada, 29 Eylül’de satışa çıkmasıyla birlikte yeni iPhone’ları “Yarın Kapında” hizmetiyle hızlı bir şekilde kapınıza getiriyor. Böylece iPhone 15 modellerini herkesten önce kullanma fırsatı elde edebilirsiniz.

Satışa sunulan Apple ürünleri için satıcısı Hepsiburada olan siparişler, saat 19.00'a kadar verildiği takdirde “Yarın Kapında” ile ertesi gün teslim edilecek. Ön sipariş ürünlerinin gönderimine 29 Eylül’de başlanacak. Hepsiburada, hızlı teslimat sözünün yanı sıra özel ödeme seçenekleriyle müşterilerine kolaylıklar sağlıyor. Hepsiburada limitinizi kullanarak 3 taksit imkanıyla ön sipariş verebilirsiniz.

Hepsiburada ön sipariş rekoru kırdı

Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre; iPhone 15 serisi için yapılan ön sipariş rakamı, iPhone 14 serisinin 16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen lansman satışının 2 katına ulaştı. Seriye ait cihazlar için haber yayınlanana kadar verilen sipariş sayısı ise geçen seneye göre 10 kat artış gösterdi. Ön sipariş verilen Apple ürünleri arasında iPhone 15 Pro serinin en çok satın alınan ürünü oldu. iPhone 15 serisinin Hepsiburada üzerinden aldığı trafik de geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone 14’e göre yüzde 160 arttı.

Ön sipariş vermek için:

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Hepsiburada, iPhone 15 serisi için hızlı teslimat sözü veriyor