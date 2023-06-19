Tam Boyutta Gör Apple kısa bir süre önce Vision Pro'yu duyurarak yepyeni bir ürünle birlikte VR/AR gözlüğü pazarına girip yaptığını gösterdi. Ancak Apple’ın hazırladıkları Vision Pro ile sınırlı olmayacak gibi duruyor. Son gelen bilgiler firmanın ana iş odağı olan iPhone serisinde de sorunsuz entegrasyon için bazı önemli değişiklikler yapacağını gösteriyor. Bu değişiklikler ise bu yıl tanıtılacak olan iPhone 15 ile başlayacak.

iPhone 15 serisinin Vision Pro entegrasyonu daha iyi olacak

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Cupertino merkezli dev, gelecek iPhone modellerinin Vision Pro gözlükleriyle daha iyi entegre olması için çalışıyor. Bunu başarmak için şirket görünüşe göre gelecekteki iPhone'larına donanım yükseltmeleri getirecek. Apple’ın iPhone'lardan iPad'lere, MacBook'lara ve daha fazlasına kadar çeşitli ürünleri birden fazla platformda sorunsuz bir şekilde birbirine bağladığı düşünüldüğünde bu hamle şaşırtıcı değil.

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Kuo, Apple'ın yakında çıkacak iPhone modellerine Wi-Fi 7 ve UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisini getirebileceğini belirtti. Böylece yeni Vision Pro başlığı ile daha iyi çalışmaları sağlanacak. Başka bir deyişle, iPhone 15 muhtemelen Apple ekosistemindeki en son ürünle sağlam ve sorunsuz bir bağlantı sunmak için yükseltilmiş bir UWB çipi ile gelecek. Bu durumda yeni nesil bir U1 çipi göreceğiz diyebiliriz. Hatırlamayanlar için, UWB yonga setini ilk olarak iPhone 11 serisinde görmüştük.

Yeni ve geliştirilmiş çip, AirDrop, Find My ve daha fazlası gibi çeşitli mevcut özelliklere yükseltmeler getirmeye bile yardımcı olabilir. Bunun dışında Kuo, iPhone 16'nın şirketin Wi-Fi 7 özelliğine sahip ilk akıllı telefonu olacağını da iddia ediyor. Wi-Fi 7, daha yüksek hız ve daha düşük gecikme gibi önemli avantajlarla geliyor.

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iPhone 15 serisi Vision Pro ile sorunsuz bir şekilde çalışacak