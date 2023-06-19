Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 serisi Vision Pro ile sorunsuz bir şekilde çalışacak

    Apple’ın tanıttığı AR/VR gözlüğü Vision Pro önümüzdeki yılın başlarında çıkışını yapacak. Bu yılın sonlarında gelecek olan iPhone 15 serisi ise gözlükle entegrasyona sahip olacak.
    Oy Ver
    iPhone 15 serisi Vision Pro ile sorunsuz bir şekilde çalışacak Tam Boyutta Gör
    Apple kısa bir süre önce Vision Pro'yu duyurarak yepyeni bir ürünle birlikte VR/AR gözlüğü pazarına girip yaptığını gösterdi. Ancak Apple’ın hazırladıkları Vision Pro ile sınırlı olmayacak gibi duruyor. Son gelen bilgiler firmanın ana iş odağı olan iPhone serisinde de sorunsuz entegrasyon için bazı önemli değişiklikler yapacağını gösteriyor. Bu değişiklikler ise bu yıl tanıtılacak olan iPhone 15 ile başlayacak.

    iPhone 15 serisinin Vision Pro entegrasyonu daha iyi olacak

    Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Cupertino merkezli dev, gelecek iPhone modellerinin Vision Pro gözlükleriyle daha iyi entegre olması için çalışıyor. Bunu başarmak için şirket görünüşe göre gelecekteki iPhone'larına donanım yükseltmeleri getirecek. Apple’ın iPhone'lardan iPad'lere, MacBook'lara ve daha fazlasına kadar çeşitli ürünleri birden fazla platformda sorunsuz bir şekilde birbirine bağladığı düşünüldüğünde bu hamle şaşırtıcı değil.

    Kuo, Apple'ın yakında çıkacak iPhone modellerine Wi-Fi 7 ve UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisini getirebileceğini belirtti. Böylece yeni Vision Pro başlığı ile daha iyi çalışmaları sağlanacak. Başka bir deyişle, iPhone 15 muhtemelen Apple ekosistemindeki en son ürünle sağlam ve sorunsuz bir bağlantı sunmak için yükseltilmiş bir UWB çipi ile gelecek. Bu durumda yeni nesil bir U1 çipi göreceğiz diyebiliriz. Hatırlamayanlar için, UWB yonga setini ilk olarak iPhone 11 serisinde görmüştük.

    Yeni ve geliştirilmiş çip, AirDrop, Find My ve daha fazlası gibi çeşitli mevcut özelliklere yükseltmeler getirmeye bile yardımcı olabilir. Bunun dışında Kuo, iPhone 16'nın şirketin Wi-Fi 7 özelliğine sahip ilk akıllı telefonu olacağını da iddia ediyor. Wi-Fi 7, daha yüksek hız ve daha düşük gecikme gibi önemli avantajlarla geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba stop ettikten sonra fan neden çalışır konuşmuyoruz fotoğraflarımı beğeniyor sunny televizyon alınır mı ens yayınları tyt deneme 1 cevap anahtarı beylikdüzü"nde oturanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız