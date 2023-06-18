Apple M2 Ultra için resmi sonuçlar paylaşıldı: M2 Max'i ikiye katlıyor

Bilmeyenler için Apple'ın ultra füzyon mimarisini temel alan M2 Ultra, iki M2 Max yongasını bir araya getiriyor. Bu noktada 134 milyar transistör, 24 CPU ve 76 GPU çekirdeği içeren işlemcinin, CPU ve GPU tabanlı görevlerde sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 30'luk performans iyileştirmelerine sahip olduğu ifade edildi. Peki M2 Ultra'dan güç alan Mac Studio, Cinebench R23, Rise Of The Tomb Raider ve Final Cut Pro'da neler sunuyor? İşte sonuçlar.
Final Cut Pro ve Rise of the Tomb Raider
Diğer tarafta GFXBench sonuçlarında ise daha farklı bir senaryo bizleri bekliyor. Bazı testlerde M2 Ultra, neredeyse iki kat performans artışı gösterirken ,başka bir kıyaslamada selefinin yüzde 18 oranında gerisinde kalıyor. Ancak buradaki şaşırtıcı nokta, GPU'ya bağlı diğer tüm testlerde, M2 Max ile M2 Ultra arasında iki katlık bir fark yaşanması.
Son olarak Final Cut Pro işleme testlerinde M2 Ultra, 15 dakikalık 4K çözünürlüğünde bir videoyu selefinden tam 1 dakika ileride 4 dakikada tamamladı. Bu sonucun biraz hayal kırıklığı yarattığını belirtmemiz gerek. Niketim diğer testlerde gördüğümüz iki katlık artış burada söz konusu değil. Ancak dışa aktarma testlerinde M2 Ultra, M2 Max'in 12 dakika 30 saniyelik skoruna kıyasla, 8 dakikalık etkileyici bir sonuç sergiliyor.
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi