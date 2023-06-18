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    Apple M2 Ultra için resmi sonuçlar paylaşıldı: M2 Max'i ikiye katlıyor

    Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi M2 Ultra'nın performansı netleşmeye başladı. M2 Ultra'lı Mac Studio, Cinebench R23, Rise Of The Tomb Raider ve Final Cut Pro'da test edildi. 
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    Apple M2 Ultra'dan resmi sonuçlar geldi: M2 Max'i ikiye katlıyor! Tam Boyutta Gör
    WWDC 2023 etkinliği kapsamında M2 işlemci ailesinin en güçlü ve son üyesi M2 Ultra'yı duyuran Apple, kullanıcılarda büyük bir heyecan yaratmayı başardı. Öyle ki M2 Ultra işlemciye sahip Mac Pro ve Mac Studio, etkinlikte en çok dikkat çeken cihazlar arasındaydı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, M2 Ultra'lı Mac Studio modelinden resmi incelemeler gelmeye başladı. 

    M2 Ultra, M2 Max'e karşı neler sunuyor?

    Bilmeyenler için Apple'ın ultra füzyon mimarisini temel alan M2 Ultra, iki M2 Max yongasını bir araya getiriyor. Bu noktada 134 milyar transistör24 CPU ve 76 GPU çekirdeği içeren işlemcinin, CPU ve GPU tabanlı görevlerde sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 30'luk performans iyileştirmelerine sahip olduğu ifade edildi. Peki M2 Ultra'dan güç alan Mac Studio, Cinebench R23, Rise Of The Tomb Raider ve Final Cut Pro'da neler sunuyor? İşte sonuçlar.

    Apple M2 Ultra'dan resmi sonuçlar geldi: M2 Max'i ikiye katlıyor! Tam Boyutta Gör
    İlk olarak Cinebench R23 testlerinde M2 Ultra, M2 Max'in performansını yüzde 95 oranında geride bırakmayı başarıyor. Yukarıdaki görüntüye baktığımızda ise M2 Ultra'nın M2 Max'in 14,701 puanına kıyasla 28,730'luk bir skora ulaştığını görüyoruz. M1 Ultra, M2 Pro ve M2 ise aynı kıyaslamada sırasıyla 24,050, 14,753 ve 8,914 skora sahip.

    Final Cut Pro ve Rise of the Tomb Raider

    Diğer tarafta GFXBench sonuçlarında ise daha farklı bir senaryo bizleri bekliyor. Bazı testlerde M2 Ultra, neredeyse iki kat performans artışı gösterirken ,başka bir kıyaslamada selefinin yüzde 18 oranında gerisinde kalıyor. Ancak buradaki şaşırtıcı nokta, GPU'ya bağlı diğer tüm testlerde, M2 Max ile M2 Ultra arasında iki katlık bir fark yaşanması.

    Apple M2 Ultra'dan resmi sonuçlar geldi: M2 Max'i ikiye katlıyor! Tam Boyutta Gör
    Rise of the Tomb Raider'da ise, M2 Ultra'nın büyük bir performans artışı sunmadığını görüyoruz. 2K çözünürlük ve orta ayarlarda test edilen oyunda, yalnızca yüzde 12'lik bir sıçrama söz konusu. Ancak bu skorun, CPU darboğazı ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Bildiğiniz üzere M2 Ultra, 76 GPU çekirdeğine sahip. Bu durum, en azından eski oyunlarda tüm çekirdeklerin aktif olarak kullanılmamasına neden olabilir.

    Son olarak Final Cut Pro işleme testlerinde M2 Ultra, 15 dakikalık 4K çözünürlüğünde bir videoyu selefinden tam 1 dakika ileride 4 dakikada tamamladı. Bu sonucun biraz hayal kırıklığı yarattığını belirtmemiz gerek. Niketim diğer testlerde gördüğümüz iki katlık artış burada söz konusu değil. Ancak dışa aktarma testlerinde M2 Ultra, M2 Max'in 12 dakika 30 saniyelik skoruna kıyasla, 8 dakikalık etkileyici bir sonuç sergiliyor.

    Apple M2 Ultra'dan resmi sonuçlar geldi: M2 Max'i ikiye katlıyor! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan bilgilerin ışığında, M2 Ultra'nın Apple'ın vaatlerini büyük oranda yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Belirli senaryolardaki küçük aksaklıklara rağmen birçok testte M2 Max'in performansını ikiye katlamayı başarıyor. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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    göçük düzeltme experde çıkar mı iga nefropatisi yorumlar cpu over temperature error çözümü adnan usta özel servis kargo ile altın gönderilir mi

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