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    iPhone 15 serisinin RAM miktarı belli oldu: 2 modelde artış var

    Apple merakla beklenen yeni iPhone'ları dün tanıttı. Şirket lansmanda cihazların RAM miktarını açıklamasa da Xcode dosyaları tüm modellerde ne kadar RAM kullanıldığını ortaya çıkardı.
    iPhone 15 serisinin RAM miktarı belli oldu: 2 modelde artış var Tam Boyutta Gör
    Apple bildiğiniz üzere iPhone'ların RAM miktarını lansman etkinliklerinde açıklamıyor. Ancak kısa süre önce yayınlanan Xcode dosyalarında yapılan incelemeler üst sınıf iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in 8 GB RAM ile donatıldığını ortaya çıkardı.

    Başka bir deyişle söz konusu cihazlar geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 14 Pro modellerinden 2 GB daha fazla RAM'e sahip. Yükeltilen RAM yeni A17 Pro çip ile birlikte özellikle çoklu görevler için genel sistem performansına önemli bir katkı sağlayacak.

    Yine Xcode ele verdi

    Kısa süre önce kullanıma sunulan Xcode 15 Release Candidate, alt seviye iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin 6 GB RAM ile donatıldığını, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin ise 8 GB RAM'e sahip olduğunu doğrulayan dosyalar içeriyor.

    iPhone 15 serisinin RAM miktarı belli oldu: 2 modelde artış var Tam Boyutta Gör

    Tüm bu bilgiler ışığında aşağıdaki gibi bir tabo var karşımızda:

    Önceki RAM miktarları:

    • iPhone 14: 6 GB
    • iPhone 14 Plus: 6 GB
    • iPhone 14 Pro: 6 GB
    • iPhone 14 Pro Max: 6 GB

    Yeni RAM miktarları:

    • iPhone 15: 6 GB
    • iPhone 15 Plus: 6 GB
    • iPhone 15 Pro: 8 GB
    • iPhone 15 Pro Max: 8 GB

    Bu arada aynı Xcode dosyalarının, geçen yılki iPhone 14 modelleri ve önceki birkaç iPhone neslindeki RAM miktarlarını doğru bir şekilde yansıttığını hatırlatalım. iPhone 15 modellerindeki RAM türünü henüz bilmiyoruz. Cihazların sökülmesinin ardından bunu da öğrenmiş olacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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