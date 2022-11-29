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    iPhone 15, Sony'nin en yetenekli kamerasıyla gelebilir

    Önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 serisi, ortaya çıkan yeni bir rapora göre Sony'nin mevcut kameralardan iki kat daha yetenekli sensörü ile donatılabilir.
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    iPhone 15, Sony'nin en yetenekli kamerasıyla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone 14'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte iPhone 15 hakkındaki söylentiler hızla çoğaldı. iPhone 15 serisi hakkında ilk elde ediilen bilgilerden biri tasarımıyla ilgiliydi. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir tweet paylaşımı iPhone 15 serisinin yeni bir çerçeve tasarımına sahip olacağını iddia etmişti. İddiaya göre önümüzdeki sene tanıtılacak serinin arka köşeleri artık kare değil, yuvarlak olacak.

    iPhone 15 kamerası, aşırı pozlamayı azaltarak fotoğraf kalitesini artıracak

    Nikkei Asia'ya tarafından hazırlanan yeni bir rapor cihazın kamerasına dair ilk bilgileri ortaya çıkardı. Sony'nin mevcut kameralardan iki kat daha yetenekli kamerası ile donatılacak cihazın kamerası, doygunluk sinyal seviyesini ikiye katlayacak. Akım sensörlerinin iki katı ışık toplama kapasitesine sahip olacağı anlamına gelen bu sensör, teorik olarak gürültüyü azaltmaya ve dinamik aralığını iyileştirmeye yardımcı olacak.

    Rapor, Sony'nin en yeni sensör teknolojisinin fotodiyotları ve transistörleri ayrı alt tabaka katmanlarına yerleştirerek sensörün ayrılmış katmana daha fazla fotodiyot eklemesine olanak tanıyan yeni bir yarı iletken mimarisi kullandığını açıklıyor. Ayrıca Sony'nin, bu sensör teknolojisini sadece Apple telefonlarında değil diğer marka telefonlarında da kullanması bekleniyor.

    Kamera sensörünün gelişimi hakkında şimdiye kadarki en büyük gelişmeyi iPhone 15 Pro'da görebiliriz. Çünkü söylentilere göre cihaz, Apple'ın 90 derecelik ayna sistemiyle daha fazla optik yakınlaştırma sağlayabilen ilk periskop lens ile piyasaya sürülecek. 

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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