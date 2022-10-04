iPhone için tersine kablosuz şarj ümidi doğdu

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Android dünyasında hızlı bir şekilde benimsenen teknolojiler Apple tarafında aynı karşılığı bulamıyor. Steve Jobs döneminden bu yana Apple bir teknolojiyi iyice olgunlaştığına emin olmadan kullanmıyor. NFC teknolojisi buna bir örnek. Diğer bir teknoloji ise tersine kablosuz şarj.

iPhone tersine kablosuz şarj edebilecek mi?

Amiral gemisi Android akıllı telefonlarda yüksek hızlı kablosuz şarj özelliğinin yanında tersine kablosuz şarj özelliği de zaman zaman karşımıza çıkıyor. Böylece tam kablosuz kulaklık gibi uyumlu aksesuarlara şarj desteği sağlanıyor. Ne var ki batarya tükettiği için haliyle bir dezavantajı var. Apple de muhtemelen bunu göz önüne alıyor.

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Ortaya çıkan yeni bir patent Apple’ın tersine kablosuz şarj için çalışmalara başladığını gösteriyor. iPhone kullanıcılarının AirPods veya Apple Watch gibi ürünleri kablosuz olarak şarj edebilmesi haliyle etkileşimi arttıracaktır ancak batarya tüketimine bir çözüm bulunması da gerekiyor.

Henüz patent aşamasında olduğu için kablosuz tersine şarj hemen hayata geçmeyebilir. Apple’ın daha verimli bileşenleri beklemek adına iPhone 15 veya iPhone 16 gibi serilerde ya da sadece Pro versiyonlarda bu teknolojiye yer verebilir.

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iPhone 15 tersine şarj sunacak mı?