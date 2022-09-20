iPhone 14 Pro kamera sorunu gideriliyor

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iPhone 14 Pro modellerinde ortaya çıkan kameradan ses gelme ve belirli uygulamalarda titreme sorunu çok su götürecek bir tartışmaya dönüşmek üzereydi. Tam sorunun kronik olduğu iddia edilirken Apple’dan açıklama geldi.

iPhone 14 Pro kamerası düzeliyor

Dün itibariyle iPhone 14 Pro serisi kullanıcılarının kameradan garip sesler geldiği ve TikTok, Twitter gibi sosyal ağlarda titremeler yaşandığı hakkında şikayetleri yoğunlaşmaya başlamıştı. Bazı uygulamaların geliştiricileri sorunun kronik OIS modüllerinden kaynaklandığını iddia edince işler karışmıştı.

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Bilindiği üzere kronik bir donanım sorunu olunca Apple ürünleri geri çağırıyor ve üretim hatlarına da optimizasyon uyguluyor. Ne var ki yeni iPhone 14 Pro serisinde böyle bir sorun olması satışları etkileyecek. Görünen o ki sorun yazılımsal.

Apple yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta kamera sorunlarını giderecek bir iOS 16 yamasının yayınlanacağını duyurdu. Bu da şimdilik kronik sorun iddialarını rafa kaldırmış durumda. Yeni yamanın sorunu çözüp çözememesi ise önem taşıyor.

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