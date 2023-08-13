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    iPhone 15 çıktığında iPhone 14, USB-C ile yenilenebilir

    Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 serisi, USB-C bağlantısına sahip ilk iPhone'lar olacak. Ancak, şirketin bazı eski modelleri de Lightning portu ile yenileyeceği söyleniyor.
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    apple iphone 14 usb-c ile yenilenebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 serisi ile telefonda da Lightning’i bırakıp USB-C’ye geçecek. Bu, uzun süredir biliniyor ancak yeni söylenti, bazı iPhone 14 modellerinin de USB-C ile donatılacağını öne sürüyor.

    iPhone 14 ve 14 Plus, USB-C bağlantısıyla güncellenebilir

    Son tvOS 17 beta sürümün kodlarında henüz piyasaya sürülmeyen iPhone modellerine referans bulundu. Henüz çıkmamış iki iPhone modeline referanslar bulundu. Bunların Avrupa Birliği düzenlemeleri gereği USB-C ile yenilenecek iPhone 14 ve 14 Plus olduğu iddia ediliyor.

    Apple, yeni Pro modelleri tanıttığında önceki nesil Pro’ların üretimini durduruyor ve satıştan kaldırıyor. iPhone 15 çıktığında muhtemelen iPhone 14 Pro’lar artık Apple mağazalarında bulunamayacak, düz iPhone 14 ve büyük ekranlı 14 Plus’ın satışı devam edecek. AB ile uyum kapsamında yakında yeni standart USB-C olacağından Apple’ın iPhone 15 ile birlikte iPhone 14 ve 14 Plus’ı da USB-C ile yenileyebileceği söyleniyor.

    Apple, 2012’den bu yana iPhone’larda Lightning bağlantısını kullanıyor. iPhone 15 ile nihayet -bazı kısıtlamalarla da olsa- iPhone’larda da USB-C standardına geçecek.

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