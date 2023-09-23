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    iPhone 15, USB-C Ethernet desteğiyle yüksek hızda internet sağlıyor

    iPhone 15 modellerinin USB-C portu Ethernet adaptörlerini de destekliyor. Bu, WiFi bağlantısından daha yüksek indirme hızları sunan kablolu internet anlamına geliyor.
    iphone 15 pro ethernet hız testi Tam Boyutta Gör
    iPhone 15, kullanıcıların WiFi’dan daha hızlı indirme hızına ihtiyaç duyduklarında kullanabileceği USB-C Ethernet adaptörlerini de destekliyor. Meraklı kullanıcıların ortaya çıkardığı bu özellik, Apple’ın destek sayfasında da açıkça belirtiliyor.

    iphone 15 pro ethernet ayarlar Tam Boyutta Gör
    iPhone 15, USB-C portu üzerinden Ethernet kablosuna bağlandığında Ayarlar uygulamasında IP ile ilgili bilgiler ve çeşitli yapılandırma seçeneklerini içeren gizli Ethernet menüsü açığa çıkıyor. Ethernet bağlantısı üzerinden yapılan hız testinde en yüksek 932 Mbps hıza ulaşıldı.

    Bu arada Lightning bağlantılı önceki iPhone’lar da adaptörle Ethernet’i destekliyor. Ancak, özellikle iPhone 15 Pro’lar USB 3 desteklediğinden daha yüksek hızlarda kablolu bağlantı hızı elde etmek mümkün. Bu arada en üst ve pahalı model olan iPhone 15 Pro Max’in kutusundan da USB 3 destekli kablo çıkmıyor, ayrıca satın almak gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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