iPhone 15, USB-C Ethernet desteğiyle yüksek hızda internet sağlıyor

Tam Boyutta Gör iPhone 15, kullanıcıların WiFi’dan daha hızlı indirme hızına ihtiyaç duyduklarında kullanabileceği USB-C Ethernet adaptörlerini de destekliyor. Meraklı kullanıcıların ortaya çıkardığı bu özellik, Apple’ın destek sayfasında da açıkça belirtiliyor.

iPhone 15 USB-C port detayları belli oldu 6 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör iPhone 15, USB-C portu üzerinden Ethernet kablosuna bağlandığında Ayarlar uygulamasında IP ile ilgili bilgiler ve çeşitli yapılandırma seçeneklerini içeren gizli Ethernet menüsü açığa çıkıyor. Ethernet bağlantısı üzerinden yapılan hız testinde en yüksek 932 Mbps hıza ulaşıldı.

Bu arada Lightning bağlantılı önceki iPhone’lar da adaptörle Ethernet’i destekliyor. Ancak, özellikle iPhone 15 Pro’lar USB 3 desteklediğinden daha yüksek hızlarda kablolu bağlantı hızı elde etmek mümkün. Bu arada en üst ve pahalı model olan iPhone 15 Pro Max’in kutusundan da USB 3 destekli kablo çıkmıyor, ayrıca satın almak gerekiyor.

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iPhone 15, USB-C Ethernet ile yüksek hızda internet sağlıyor