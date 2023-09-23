iPhone 15, USB-C Ethernet desteğiyle yüksek hızda internet sağlıyor

Bu arada Lightning bağlantılı önceki iPhone’lar da adaptörle Ethernet’i destekliyor. Ancak, özellikle iPhone 15 Pro’lar USB 3 desteklediğinden daha yüksek hızlarda kablolu bağlantı hızı elde etmek mümkün. Bu arada en üst ve pahalı model olan iPhone 15 Pro Max’in kutusundan da USB 3 destekli kablo çıkmıyor, ayrıca satın almak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.