Apple, iPhone 15 USB-C portu hakkında detayları paylaştı

Bağlı cihaz ve aksesuarlar ne kadar hızlı şarj olacak?
Apple, tüm iPhone 15 modellerinin USB-C portu üzerinden Apple Watch, AirPods şarj kutusu ve diğer ufak aksesuarları 4.5W hızda şarj edeceğini söylüyor. Apple, bu özelliği duyursa da watt bilgisini paylaşmamıştı. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, 10 Gbps’e kadar veri aktarım hızları sağlayan USB 3.2 Gen 2 desteği sunuyor. Apple, Pro modellerin USB 3’ü desteklediğini açıklamıştı ancak kesin teknik özellikler doğrulanmış oldu. iPhone 15 Pro’lar, USB 2 hızlarını destekleyen USB-C kablo ile geleceğinden daha yüksek hızlar için kullanıcının ayrıca bir kablo alması gerekecek.
Belgede ayrıca tüm iPhone 15 modellerinin desteklenen USB-C DisplayPort kablosu veya bir adaptörle harici monitöre veya TV’ye 4K HDR kalitede video yansıtma sağlayan DisplayPort’u destekliyor. Ancak, belli iPad modellerinin aksine iPhone’da genişletilmiş ekran modu desteklenmiyor. iPhone 15 Pro modelleri ayrıca ProRes videonun doğrudan harici bir depolama aygıtına 4K 60 fps kalitede kaydedilmesini de destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.