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    Apple, iPhone 15 USB-C portu hakkında detayları paylaştı

    Apple, iPhone 15 ve 15 Pro modellerindeki USB-C bağlantı noktası hakkında yeni bilgiler paylaştı. iPhone 15, aksesuarları ne kadar hızlı şarj edecek belli oldu.
    iphone 15 usb-c şarj hızı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 serisiyle Lightning’den USB-C’ye geçiş yaptı. Wonderlust etkinliğinde düz iPhone 15’lerin USB 2, iPhone 15 Pro modellerin USB 3 hızlarda veri aktarımına izin verdiğini öğrenmiştik. Şimdi güncellenen destek sayfasında tüm modellerin USB-C portu üzerinden bağlı cihazları ne kadar hızda şarj edeceği bilgisi de paylaşıldı.

    Bağlı cihaz ve aksesuarlar ne kadar hızlı şarj olacak? 

    Apple, tüm iPhone 15 modellerinin USB-C portu üzerinden Apple Watch, AirPods şarj kutusu ve diğer ufak aksesuarları 4.5W hızda şarj edeceğini söylüyor. Apple, bu özelliği duyursa da watt bilgisini paylaşmamıştı. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, 10 Gbps’e kadar veri aktarım hızları sağlayan USB 3.2 Gen 2 desteği sunuyor. Apple, Pro modellerin USB 3’ü desteklediğini açıklamıştı ancak kesin teknik özellikler doğrulanmış oldu. iPhone 15 Pro’lar, USB 2 hızlarını destekleyen USB-C kablo ile geleceğinden daha yüksek hızlar için kullanıcının ayrıca bir kablo alması gerekecek.

    Belgede ayrıca tüm iPhone 15 modellerinin desteklenen USB-C DisplayPort kablosu veya bir adaptörle harici monitöre veya TV’ye 4K HDR kalitede video yansıtma sağlayan DisplayPort’u destekliyor. Ancak, belli iPad modellerinin aksine iPhone’da genişletilmiş ekran modu desteklenmiyor. iPhone 15 Pro modelleri ayrıca ProRes videonun doğrudan harici bir depolama aygıtına 4K 60 fps kalitede kaydedilmesini de destekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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