Apple, iPhone 15 USB-C portu hakkında detayları paylaştı

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 serisiyle Lightning’den USB-C’ye geçiş yaptı. Wonderlust etkinliğinde düz iPhone 15’lerin USB 2, iPhone 15 Pro modellerin USB 3 hızlarda veri aktarımına izin verdiğini öğrenmiştik. Şimdi güncellenen destek sayfasında tüm modellerin USB-C portu üzerinden bağlı cihazları ne kadar hızda şarj edeceği bilgisi de paylaşıldı.

Bağlı cihaz ve aksesuarlar ne kadar hızlı şarj olacak?

Apple, tüm iPhone 15 modellerinin USB-C portu üzerinden Apple Watch, AirPods şarj kutusu ve diğer ufak aksesuarları 4.5W hızda şarj edeceğini söylüyor. Apple, bu özelliği duyursa da watt bilgisini paylaşmamıştı. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, 10 Gbps’e kadar veri aktarım hızları sağlayan USB 3.2 Gen 2 desteği sunuyor. Apple, Pro modellerin USB 3’ü desteklediğini açıklamıştı ancak kesin teknik özellikler doğrulanmış oldu. iPhone 15 Pro’lar, USB 2 hızlarını destekleyen USB-C kablo ile geleceğinden daha yüksek hızlar için kullanıcının ayrıca bir kablo alması gerekecek.

iPhone 15 serisinin USB girişinden yeni detaylar geldi 37 dk. önce eklendi

Belgede ayrıca tüm iPhone 15 modellerinin desteklenen USB-C DisplayPort kablosu veya bir adaptörle harici monitöre veya TV’ye 4K HDR kalitede video yansıtma sağlayan DisplayPort’u destekliyor. Ancak, belli iPad modellerinin aksine iPhone’da genişletilmiş ekran modu desteklenmiyor. iPhone 15 Pro modelleri ayrıca ProRes videonun doğrudan harici bir depolama aygıtına 4K 60 fps kalitede kaydedilmesini de destekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 USB-C port detayları belli oldu