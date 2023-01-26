Apple, iPhone'larda WiFi 6E'ye geçiyor

Tam Boyutta Gör Barclays analistleri tarafından yeni paylaşılan bir araştırma notuna göre, Apple iPhone 15 serisi WiFi 6E’yi destekleyecek. Ancak Apple, bu desteği tüm modellerde mi sunacak yoksa Pro modelleriyle sınırlayacak mı henüz bilinmiyor.

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Apple, en yeni 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro’da, 16 inç MacBook Pro ve Mac Mini modelleri dahil az sayıda cihazda WiFi 6E desteği sunuyor. iPhone 14 ve 14 Pro modelleri, WiFi 6 ile sınırlı. WiFi 6, 2.4GHz ve 5GHz bantlarında çalışırken, Wi-Fi 6E, 6GHz bandında da çalışarak daha yüksek kablosuz hızları, daha düşük gecikme süresi ve daha az sinyal paraziti sağlıyor.

iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinin de WiFi 6E ile geleceği söylenmişti ancak bu, gerçekleşmedi. Apple, en son çıkan Mac ve iPad’lere WiFi 6E’yi getirdiğinden iPhone 15’de de görmemiz kuvvetle muhtemel.

Apple, klasik olarak Eylül ayında iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’i tanıtacak. Apple’ın dinamik ada adını verdiği yeni çentiği bu sene tüm modellerde kullanması bekleniyor. Pro modeller yine bazı noktalarda düz modellerden ayrılacak. Örneğin; Apple A17 Bionic çip, titanyum çerçeve, yeni ses ve güç düğmesi, iPhone 15 Pro’ya özel olacak. Ayrıca iPhone 15 Pro Max’in periskop kameraya sahip olacağı söyleniyor.

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iPhone 15, WiFi 6E bağlantısını kullanacak